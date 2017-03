La Fiscalia investiga la destrucció del saló de plens del Palau del Temple

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 17:15h

La Fiscalia ha obert diligències de recerca penal pel delicte contra el patrimoni històric que suposa la destrucció del saló de plens del Palau del Temple de València, seu de la Delegació del Govern, construït en 1899. La decisió del Ministeri Fiscal se li ha notificat a la diputada socialista en el Congrés, Ana Botella, qui va denunciar les obres que “han generat un dany irreparable”. Botella retrau que el Govern no haja donat cap explicació sobre “per què s'ha dut a terme la destrucció d'aquest patrimoni històric de tots els valencians i valencianes” i lamenta que “el PP torna a demostrar que l'única via possible per a saber què fan amb els diners i el patrimoni dels valencians és acudir a la justícia”.La diputada del PSOE ha explicat que la construcció d'aquest saló de plens en el Palau del Temple està documentada en el Butlletí Oficial de la Província de València amb data de 27 d'agost de 1899 i ha lamentat que malgrat aparèixer en tots els llibres d'història i en totes les informacions i documents sobre aquest edifici BIC i Monument Històric Artístic Nacional s'haja permès que “ens arranquen, sense més, a tots els valencians i valencianes, pàgines de la història del Temple i de la pròpia història de la ciutat”.La diputada socialista ha assegurat que es tracta d'un “dany irreparable” perquè “el saló de plens no solament era mobiliari, sinó que estava fet a la mesura de l'espai que ocupava, amb altures i proporcions pròpies de l'edifici, constituït per un conjunt d'elements decoratius de l'època en parets i sostres, amb pintures, teles i cassetonat, i que, per tant, les declaracions del delegat del Govern, qui va apuntar que la sala “havia sigut desmuntada i retornada íntegrament a la Diputació”, “no són certes".“Si un particular altera un edifici protegit cau sobre ell el pes de la llei”, ha assenyalat Botella, al mateix temps que s'ha preguntat “com pot ser que l’Administració publica, responsable de les obres de rehabilitació, permeta alterar i destruir un conjunt patrimonial del segle XIX que convivia des de fa més de cent anys amb l'arquitectura del XVIII?”.En aquesta línia la diputada socialista ha exigit al Govern que explique qui va donar l'ordre de la destrucció, així com els motius pels quals s'ha alterat el projecte original de rehabilitació, “on sí s'exigia la rehabilitació del saló del XIX”. “Tenim dret a conèixer qui va donar l'ordre, en quins informes consta i qui va signar l'autorització”, ha retirat Botella. “No pot haver-hi impunitat davant un dany patrimonial”, ha incidit després d'exigir que s'expliquen les causes i “si veritablement ha sigut per a abaratir l'obra o per pura arbitrarietat en el transcurs de les mateixes”.De la mateixa manera, la diputada socialista ha denunciat la falta d'informació per part del Govern, qui s'ha negat a detallar quin és el pressupost total de les obres de rehabilitació i com és la seua execució anual des de 2012. Ana Botella ha explicat que han sigut vàries les preguntes formulades al Govern per a conèixer el succeït en la rehabilitació d'aquest edifici, però “la falta de transparència i l'opacitat per a facilitar la documentació requerida ha sigut la norma”.“No se'ns ha aportat la còpia sol·licitada dels expedients de redacció del projecte i els seus modificats, ja que actualment la petició està sotmesa a recurs d'empara davant la presidenta del Congrés, qui ha reclamat la Ministra de la Presidència i de les Administracions Publiques i Vicepresidenta del Govern, Soraya Sáez de Santamaría”, ha denunciat.Finalment, la diputada socialista ha recordat que des de 2012, any en què es va redactar el projecte inicial de reforma, els despropòsits al voltant de la rehabilitació integral del Palau del Temple han sigut continus. Per açò s'ha mostrat esperançada que l'admissió a tràmit d'aquesta denúncia davant la Fiscalia permeta que d'una vegada per sempre es conega la veritat sobre les obres d'un edifici que és Monument Històric Artístic Nacional i Bé d'Interès Cultural.