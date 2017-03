Més de 500 alumnes valencians participen en la 9a edició del concurs literari ‘Ficcions’

Dijous, 16 de març de 2017 a les 00:00h

El concurs literari proposa diferents inicis de novel·les que els participants han de desenvolupar amb nous capítols

Guanyadors de la 8a edició de 'Friccions'

Fotos: laveupv. URL curta



Etiquetes

AMIC, Ficcions



RedactaVeu / València.



Fins a 524 alumnes valencians que cursen l’ESO participen en la 9a edició del concurs literari “Ficcions, l’aventura de crear històries”. D’un total de 2.903 alumnes de 341 centres educatius, 524 són valencians que representen 64 centres educatius, segons informava l’Associació de Mitjans de Comunicació i Informació (AMIC), organitzadora d’aquest concurs.



Dins el territori valencià, la demarcació més participativa és Alacant, amb 246 alumnes de 20 escoles. Mentre que a la demarcació de Castelló s’han registrat 156 joves de 16 centres educatius diferents. Finalment, de la demarcació de València hi ha 122 participants de 28 centres.



Les escoles valencianes amb més participació de l’edició d’enguany són l’IES Victòria Kent d’Elx, el Centre Privat La Salle de Benicarló i l’IES Ramón Cid de Benicarló.



El concurs



“Ficcions, l’aventura de crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursen 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, creada per l’AMIC, busca impulsar l’ús de la llengua catalana, alhora que incentiva la creativitat i la imaginació dels joves.



L’organització, assessorada per educadors i escriptors, proposa cinc inicis de novel·la: Olor de colònia de Sílvia Alcàntara, L’aniversari d’Imma Monsó, El nom del vent de Patrick Rothfuss, L'aire que respires de Care Santos i L'altre costat de l'infern de Jordi Sierra i Fabra. Així, els participants han d’escriure un relat dividit en tres capítols i penjar-los a través de la web seguint un calendari d’entrega, que finalitza el 18 d’abril. La participació pot ser individual i/o en grup de fins a tres persones.



Jurat i premis



A partir del 18 d’abril, últim dia per entregar la darrera part del relat, un jurat format per persones vinculades al món literari i de l’educació s’encarregarà d’escollir els guanyadors i els finalistes. Amb motiu del 20è aniversari de l’AMIC, el veredicte es farà públic en un acte a La Pedrera de Barcelona el 25 de maig, on es farà l’entrega de premis i on hi podran assistir tant alumnes finalistes com familiars i professors. No obstant això, l’organització contempla premis territorials on es guardonen les millors històries i el professor més motivador de cada zona.