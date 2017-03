Pelayo encén les Falles

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 11:30h



Cartell del Trofeu Falles Raspall Femení.



Cartell de les partides masculines a Pelayo durant les Falles.

Després de la magnífica acollida que va tindre el trinquet de Pelayo durant les Falles 2016 , tant en el desenvolupament de les partides com en l'afluència de públic, el trinquet de Pelayo ha tornat a confeccionar una programació especial amb motiu de les festes josefines. Des del dia 15 i fins al dia 19, hi haurà dos tornejos: un d’escala i corda i un altre de raspall femení, així com alguna partida de raspall masculí.Durant cinc dies, part dels millors professionals de les modalitats d'escala i corda i raspall es donaran cita en la Catedral de la modalitat escaletera. Es tracta d'un cartell que reuneix varietat i qualitat i que oferirà un gran espectacle al públic assistent. Molts d’ells probablement jugaran per primera vegada al trinquet per ser setmana festiva.El dimecres 15 començarà la programació amb una de les tres partides organitzades que no tenen res a veure amb els dos tornejos. Així, jugaran a raspall els equips formats per Moltó, Sanchis i Dorín i per Sergio, Coeter II i Roberto. A continuació començarà la primera semifinal del Trofeu Falles Escala i Corda entre Genovés II i Javi i Pere Roc II i Santi.El dijous 16 és el dia amb més partides. A les 16h serà de nou el torn de la pilota femenina a Pelayo després de la ‘trinquetà’ de divendres passat en les partides pel Dia de la Dona . Ana de Beniparrell, Mònica de Massamagrell i Marta de Tavernes Blanques jugaran la primera semifinal del Trofeu Falles Raspall Femení contra Ana de València, Victòria de València i Noelia de Beniparrell.A continuació, es disputarà la segona semifinal del trofeu femení entre l’equip de Mar de Bicorb, Myriam d’Alqueria d’Asnar i Fanni de Beniarbeig i el d’Anabel de Tavernes Blanques, Amparo de Moncada i Aida de Moixent. Per finalitzar el dia, es jugarà la segona semifinal del Trofeu Falles Escala i Corda entre el conjunt de Puchol II i Héctor i el de Soro III i Jesús.El divendres 17 de març sols albergarà una partida, la del desafiament de mitgers entre Félix i Javi contra Pere i Santi. Una partida en la qual la parella guanyadora s’endurà 500 euros. Ja dissabte, es jugarà des de les 16.30h la final del Trofeu Falles Raspall Femení i, posteriorment, l’última partida d’exhibició, aquesta vegada en la modalitat d’escala i corda, que serà entre Marc, Dani i Carlos i Francés, Raúl i Bueno.Per al diumenge 19, ja amb les Falles a punt de cremar, es jugarà, a partir de les 11.30h, en sessió matinal, la final del Trofeu Falles Escala i Corda, que conclourà amb esta gran programació de falles que, de segur, sap combinar dos senyes d’identitat valencianes: les Falles i la pilota.