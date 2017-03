Les 35 comissions converteixen Alzira en la segona potència fallera

Dijous, 16 de març de 2017 a les 00:00h

La capital de la Ribera Alta, amb 6.000 fallers, planta monuments des del 1889

Falla Plaça Alacant d'Alzira, obras dels artistes Germans Parra.

Foto: Riberaexpress URL curta



Etiquetes

alz17, Falles Alzira



Xavier Pérez / Alzira.



“Som Patrimoni!”, aquest és el lema que la Junta Local Fallera d’Alzira ha estès per tota la localitat després que la Unesco declarara les Falles Patrimoni Cultural Inmaterial de la Humanitat. Un lema que a l’acte de la Crida va ser l’element principal. I és que Alzira presumeix de ser la segona potencia mundial en falles pel nombre de monuments (70 entre grans i infantils i 35 comissions), pel cens (més de 6.000 fallers), la quantitat d’actes, el Concurs de ‘Mascletaes’, l’ambient als carrers i l’impacte econòmic que repercuteix en la ciutat, accentuat enguany en el fet que la festa cau en cap de setmana.



Les Falles d'Alzira van ser catalogades com a Festes d’Interès Turístic Nacional en l'any 2005 i això ha sigut possible gràcies a totes les comissions i a totes les falleres i fallers que any rere any treballen perquè aquesta festa siga una realitat.



Les Falles se celebren a Alzira des de l’any 1889, quan es va plantar el primer monument a la plaça de Cassasús. Recentment, s’han celebrat els 125 anys d’història des de la ‘plantà’ d’aquell primer monument.





Falleres majors d'Alzira amb les autoritats municipals. Foto: Riberaexpress.



A Alzira, l’evolució de la festa fallera ha sigut notable i aquesta ha esdevingut una tradició anual i un estil de vida que ocupa els dotze mesos del calendari, ja que a la localitat es pot gaudir de tot tipus d’actes fallers durant tot l’any. Les comissions organitzen contínuament esdeveniments (publicacions d'estudis històrics, actes literaris, conferències, exposicions, concursos, representacions teatrals), la qual cosa converteix les Falles en un eix social que vincula les persones i els barris de la ciutat. Gràcies a la seua existència perduren en el temps una gran quantitat de gremis i oficis tradicionals que enriqueixen i promocionen, a més, la cultura, l'art i les tradicions locals.



Entre els oficis que han reviscolat cal destacar la gran collita d’artistes fallers alzirenys que realitzen els seus treballs, no sols a Alzira, sinó arreu del territori valencià.



Les Falles ho són tot a Alzira. No es pot entendre la dinàmica social i festiva d’aquesta ciutat sense aquestes. Teatre, esport, gastronomia, música, art, exposicions, acció social i solidaritat, promoció econòmica, xicotet comerç, turisme... L’aportació de les Falles a la ciutat és considerable i situa la ciutat en el mapa turístic per la singularitat i estima alzirenya per la festa valenciana.





Les xarangues fiquen música i alegria a les falles alzirenyes.



Actes, festa plena



Durant els tres dies principals del cicle faller se celebren una



El dia 16, amb la 'plantà', tots els ninots cobren vida i omplin Alzira de color i sàtira. El dia 17, amb el 'Lliurament de premis’, es veu recompensat el treball dels artistes fallers i de les comissions, mentre que el dia 18 les comissions falleres fan l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lluch, patrona d'Alzira, un acte molt emotiu i especial per a tots els alzirenys. Finalment, el 19 de març, dia de Sant Josep, arriba la fi de la festa. Es tracta del dia de la ‘cremà’ i eixa mateixa nit Alzira sencera s’encén en flames. És llavors quan els monuments han quedat reduïts a cendres, quan comença l'exercici faller del següent any.

Durant els tres dies principals del cicle faller se celebren una gran quantitat d’actes . Cada matí té lloc la 'despertà' per a les falleres majors de cada comissió i, posteriorment, els carrers de la localitat es plenen de la música de les xarangues que, en una cercavila, visiten els casals de les comissions veïnes.El dia 16, amb la 'plantà', tots els ninots cobren vida i omplin Alzira de color i sàtira. El dia 17, amb el 'Lliurament de premis’, es veu recompensat el treball dels artistes fallers i de les comissions, mentre que el dia 18 les comissions falleres fan l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lluch, patrona d'Alzira, un acte molt emotiu i especial per a tots els alzirenys. Finalment, el 19 de març, dia de Sant Josep, arriba la fi de la festa. Es tracta del dia de la ‘cremà’ i eixa mateixa nit Alzira sencera s’encén en flames. És llavors quan els monuments han quedat reduïts a cendres, quan comença l'exercici faller del següent any.



Cavalcada munticolor.



Tots aquests actes tenen, a més, el complement de luxe de la música, ja que les xarangues i les bandes són un element fonamental per a donar-li a la festa l’alegria que la caracteritza, juntament amb la gastronomia, la indumentària i la pólvora.



Enguany, la fallera major és Lidia Enguix Palomares, i la infantil, Valeria Oliver Garcia del Busto, mentre que Vicent Muñoz continua com a president de la Junta Local Fallera.



La vicealcaldessa i regidora de Festes, Isabel Aguilar, ha manifestat a La Veu que enguany “la festa es viu de forma molt intensa en les comissions per la declaració de la Unesco. Es creuen que ‘som patrimoni’ i cada dia s’esforcen més per millorar monuments, presentació, el comportament en la cavalcada i l’orgull de ser faller”.





Plantà de la Falla Camí Nou.

“Des de la Regidoria de Festes treballem braç amb braç amb la Junta Local Fallera i un dels reptes que estem aconseguint és la germanor entre els fallers, els veïns i la gent que ens visita, que aquest any esperem, després de l’esglai de la meteorologia, que en siga molta. El bus turístic d’Alzira estarà disponible per a la població durant la setmana de Falles”, ha declarat Aguilar.



La regidora ha destacat “la importància” del Concurs de ‘Mascletaes’, que és “l’acte més multitudinari de les falles. Enguany, fins i tot, es dispara per primera vegada en la història una ‘mascletà’ conjunta, feta entre dos pirotècnies. Alzira està ja preparada per a obrir les seues portes de bat a bat perquè tots gaudisquen de la festa”.





Mascletà a la plaça del Regne d'Alzira.

“Convivència”



Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha manifestat que la festa fallera implica “tenir arrels de cultura i tradició, tenir estima a la nostra llengua, la llengua del poble i per al poble. Festa arrelada als barris, als veïns i veïnes, que crea vincles de relació personal i social on les famílies i els amics s’uneixen per les falles, per la germanor i per l’amor a la tradició i a la festa”.



Però, per a l’Ajuntament, és molt important que s’avance “cap a la convivència amb els nostres veïns respectant al màxim el medi ambient, procurant utilitzar materials menys contaminants i més sostenibles i procurar donar una imatge d’orgull i responsabilitat que ens projecte com a ciutat vàlida per a veïns i visitants”, ha afirmat.



“Ja som patrimoni de la UNESCO, un triomf que hem de celebrar amb goig, i al qual hem de donar continuïtat amb treball i il·lusió per a la seua projecció, per a la dignificació i modernització de les Falles d’Alzira i per la seua adaptació als nous temps i a les exigències de la societat de la informació i a les xarxes socials”, ha finalitzat Diego Gómez.