L’OMIC d'Asp recupera 22.215 euros per reclamacions dels veïns

Dimecres, 15 de març de 2017

Al llarg de 2016 es van atendre 654 veïns i es van presentar 273 reclamacions, de les quals sis d'elles van superar els 6.000 euros

La regidora de Consum.

Redactaveu / Asp.



El 15 de març es commemora, una vegada més, el Dia Mundial del Consumidor i l'Ajuntament d'Asp, a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), ha realitzat un balanç de les consultes i reclamacions que es van dur a terme al llarg de 2016 per a destacar la importància d'aquest servei gratuït que tenen a la seua disposició tots els veïns.



En total, en 2016, es van atendre 654 ciutadans amb 273 reclamacions que es van tramitar en l'OMIC i 381 consultes ateses. Telefonia i Internet i els subministraments d'electricitat i gas van ser els sectors més problemàtics per als veïns i veïnes d'Asp, seguits de les entitats financeres i assegurances.



Com a novetat, enguany, l'OMIC ha valorat el benefici econòmic obtingut per la ciutadania gràcies a les reclamacions i mediació d'aquest servei municipal gratuït. Un benefici gens menyspreable, ja que arriba a la quantitat de 22.515 euros. En sis reclamacions es van superar els 6.000 euros i finalment no es va haver d’abonar l'import que indegudament s'estava exigint als consumidors. Les quanties recuperades de la resta de reclamacions es troben en una mitjana de 150 euros per reclamació i en la seua majoria corresponen a reclamacions de telefonia, Internet o electricitat.





La regidora de Consum, Yolanda Moreno, destaca “la importància que té aquest servei. Els veïns, quan tinguen qualsevol problema o dubte, han de passar per l'Ajuntament, perquè és un servei gratuït que, en moltes ocasions, ens ajuda a estalviar-nos el fet d’haver de pagar importants quantitats de diners i també temps evitant que empreses ens cobren de més”.



L'edil d'Esquerra Unida també convida tots els ciutadans i ciutadanes a visitar la carpa informativa que se situarà als voltants del Mercat Municipal demà, dijous 16 de març, de 10 a 13 hores, per commemorar el Dia Mundial del Consumidor.



