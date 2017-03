Anticorrupció demana la retirada del passaport per a Consuelo Ciscar i el seu fill

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 11:30h

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licita aquest dimecres la retirada del passaport per a l’exdirectora de l’Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, i el seu fill, l’artista Rafael Blasco Ciscar, conegut artísticament com Rablaci, per presumptes irregularitats en el museu en l'època en què Ciscar era la responsable de gestió de l’IVAM i que s'estan investigant.El fiscal ha fet aquesta petició durant la vista que s'ha celebrat aquest dimecres al Jutjat d'Instrucció número 21 de València, que investiga presumptes irregularitats en el museu durant l'etapa de Ciscar. Cal recordar que la jutgessa va embargar recentment 12 quadres propietat de la família Blasco-Ciscar i posteriorment va imputar el fill del matrimoni per un delicte de malversació.Així, la Fiscalia, al costat de la petició de la retirada de passaport per risc de fugida, ha reclamat, a més, que se’ls prohibisca, a tots dos, eixir de l’espai Schengen –territori de 26 països europeus que aboliren els controls fronterers−, segons recull Europa Press.A les portes del jutjat, en declaracions als mitjans de comunicació, Consuelo Ciscar ha manifestat que és “optimista per naturalesa” i ha declinat fer qualsevol altra valoració sobre la causa que esguita tota la família.Aquesta compareixença, a la qual han assistit Ciscar i Rablaci −fill també de l’exconseller del PP, Rafael Blasco, qui actualment està a la presó pel desviament de fons de cooperació−, es va convocar després que s'incorporara a la causa un informe policial que revelava que l’exdirectora de l’IVAM va utilitzar quatre treballadors del museu per a promocionar la carrera professional i fer-li el currículum al seu fill artista.La Policia contempla que van ser quatre les persones que es van encarregar de la promoció artística de Rablaci "seguint una estructura piramidal organitzada" en la qual les ordres partien de Consuelo Ciscar. Aquestes persones són Norberto Martínez, María Ángeles Valent, Jorge García i Raquel Gutiérrez.Cadascuna d'aquestes persones "tenia una funció i jerarquia ben definides, i les seues accions es reiteraven en el temps a mesura que s'organitzava una nova exposició en l'estranger". Davant aquests fets, entre els anys 2008 i 2011, Ciscar "hauria dirigit aquest grup organitzat de persones que, a l'empara de l’IVAM, incloent els seus contactes i influències institucionals i el seu personal laboral, hauria promocionat la carrera professional del seu fill".En aquesta causa hi ha 10 imputats –investigats, segons la nova denominació− com ara bé Consuelo Ciscar i el seu fill, Rablaci; els qui foren sotsdirectors d'Administració i Finances del centre d'art, Juan Carlos Lledó; de Gestió Interna, Juan Bría; de Publicacions, Norberto Martínez; la Tècnic Artística, Raquel Gutiérrez; un empresari, l'administrador de Valsatrans i Logística de l'Art, Enrique Martínez; Pilar Mundina, que exercia com la seua assistenta personal en viatges; Jorge García Vallés, qui exercia el càrrec de tècnic d'acció exterior, i María Ángeles Valent, cap de Departament de Desenvolupament en l’IVAM.