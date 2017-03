El València Bàsquet, a un pas de la final (83-68)

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 12:00h

Els valencians guanyen l’Hapoel Jerusalem a la Fonteta i s’anoten el primer punt de les semifinals

San Emeterio celebra un dels triples de l'últim quart davant l'alegria dels aficionats.

Foto: València Bàsquet URL curta



Eurocup, València Bàsquet



Javier Cid / València.



El València Bàsquet va aconseguir el primer punt de les semifinals de l’Eurocup en vèncer l’Hapoel de Jerusalem i es queda a un pas de la final. Els valencians van saber controlar el marcador en tot moment malgrat comptar només amb Van Rossom com a base i gràcies a un gran San Emeterio i l’ajuda de Sastre, que van saber resistir les envestides visitants.



El partit va començar molt igualat amb un Hapoel que mostrava les seues possibilitats amb Dyson i Jerrels per l’exterior i la potència d’Stoudemire baix la cistella. Els israelians no anaven a fer-ho fàcil, però l’encert de l’exterior del València va anivellar la frescor amb la qual van eixir els jugadors homòlegs de l’Hapoel (20-19, min 10).



L’Hapoel va eixir com un tir en el segon acte i amb l’eficàcia de Kinsey es va disparar el marcador (22-29, minut 13), fet que va obligar Pedro Martínez a demanar un temps mort. Va tenir efecte, ja que el València, gràcies als exteriors, va aconseguir fer un parcial d’11-00 per equilibrar el tanteig al descans i anar-se’n per davant, fins i tot, amb una bona dinàmica (36-35, minut 20).



La represa li va sentar bé al València que, amb un gran joc defensiu i els punts de Sastre i Dubljevic va aconseguir un 11-2 de parcial (47-38, minut 23). Tanmateix, la força i la qualitat del 6 vegades All-Star de l’NBA, Stoudemire, van fer reviscolar l’Hapoel mentre Van Rossom descansava a la banqueta. San Emeterio va aparèixer per traure de l’embolic el València i donar-li un bon avantatge per afrontar l’últim quart (55-48, minut 30).



La sort, però, va desaparèixer només començar el darrer acte gràcies a Kinsey i Jerrels (55-53, minut 32), però Van Rossom va guiar els seus amb un triple i un palmeig de Sato va obrir de nou bona diferència (64-56, minut 35). En eixe moment, Van Rossom va fer la quarta falta i els visitants van veure la seua oportunitat. No obstant això, el bon fer de Sastre als comandaments i l’anotació d’un excels San Emeterio amb dos triples seguits per fer un total de 21 punts van aconseguir amarrar la victòria i el primer punt de les semifinals.



El divendres, l’eliminatòria es trasllada a Jerusalem, on el València tindrà la primera oportunitat d’entrar en la final. Si no ho aconsegueix i l’Hapoel empata, tindrà la segona ocasió, de nou, a la Fonteta, el pròxim dimecres 22.



Fitxa tècnica:



83 - València Bàsquet (20 + 16 + 19 + 28): Van Rossom (7), Sastre (11), San Emeterio (21), Sikma (9), Dubljevic (11) -cinc titular- Thomas (6), Sato (5), Rafa Martínez (7) i Oriola (6).



68 - Hapoel Jerusalem (19 + 16 + 13 + 20): Jerrells (13), Dyson (4), Kinsey (22), Peterson (8), Stoudemire (10) -cinc titular- Eliyahu (-), Halperin ( 5), Timor (-) i Jones (6).



Àrbitres: Rocha (POR), Halliko (EST) i Laurinavicius (LIT). Van eliminar per faltes personals al visitant Jones (m.32)



Incidències: Primer partit de les semifinals de l'Eurocup disputat al pavelló de la Font de Sant Lluís davant 8.500 espectadors.