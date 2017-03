‘El Temps’ inicia una ‘revolució’ de la mà del nou director de la revista

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 13:30h

L’historiador i periodista Borja Vilallonga ha estat nomenat director del setmanari El Temps . Creada en 1984, la revista compta amb redaccions a València, Barcelona i Palma, on al llarg dels seus 33 anys d’història s’ha convertit en un referent de la informació política i cultural dels territoris de parla comuna.El nou nomenament forma part de la voluntat del consell d’administració i el seu editor, Eliseu Climent, d’emprendre “canvis profunds” al setmanari. Aquests canvis, assegura Vilallonga, responen a la necessitat d’una “revolució” en el setmanari “per ser líders i crear una plataforma digital adequada al nostre temps, sense perjudici del paper”. Igualment, Vilallonga advoca “per tornar als principis fundacionals del projecte, amb un compromís fidel i rigorós”. Un altre dels reptes de Vilallonga serà portar El Temps a les generacions joves mitjançant les xarxes socials. “El Temps ha de parlar el nostre llenguatge, explicar els nostres temes i emprar les nostres eines comunicatives”, explica en aquest sentit.Borja Vilallonga (Llagostera, 1985) és doctor en història per l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, on va preparar una tesi doctoral en cotutela amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Vilallonga assumeix la direcció d’El Temps després d’haver sigut investigador associat a l’EHESS de París, investigador postdoctoral a Columbia University i professor visitant a New York University. La seua recerca s’ha desenvolupat en dos eixos: la formació dels nacionalismes català i espanyol a la Catalunya del segle XIX i les connexions entre religió i modernitat a l’Europa vuitcentista. Actualment Vilallonga prepara una monografia per a la University of Pennsilvania Press sobre la construcció d’una modernitat catòlica com a alternativa conservadora al liberalisme europeu decimonònic.