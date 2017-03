El Consell dóna resposta al darrer temporal històric que assolà l’Alacantí

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 14:15h

El proper 24 de març s’aprovarà un decret d’emergències per pal·liar els danys dels municipis



EP / València.



El ple del Consell aprovarà, el pròxim 24 de març, un decret d'emergències destinat als municipis afectats per l'últim temporal de pluja i vent que assolà la comarca de l’Alacantí.



Així ho ha anunciat el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, després de reunir-se, aquest dimecres, amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.



En concret, la mesura s'aprovarà en el pròxim ple del Consell, que se celebrarà el 24 de març amb l'objectiu de "donar resposta a les demandes dels ajuntaments" de la comarca de l'Alacantí, on es van arribar a registrar fins a 150 litres per metre quadrat , "unes magnituds de pluja que feia més de 80 anys que no es coneixien en aquesta comarca", ha posat en relleu Ángel.





José María Ángel amb Ximo Puig. Foto: GVA.



Des de l'Agència d'Emergències es mantindrà un contacte "personal" amb els alcaldes dels municipis afectats i, a més, se’ls sol·licitarà una memòria de danys per a, a partir d'ella, atendre i impulsar les mesures econòmiques pertinents per a pal·liar els danys i desperfectes "fonamentalment de titularitat pública", ha afegit.



"No solament es tracta d'ajudes econòmiques, sinó també de fer una sèrie d'auditories per veure si els col·lectors d'aigües pluvials han funcionat o si es pot realitzar un conjunt de millores per a intentar evitar aquestes pluges torrencials", ha subratllat Ángel.