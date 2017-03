Xàbia compra per a ús públic dos antigues casernes a la Granadella i el Montgó

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 00:00h

L'Ajuntament destinarà aquests terrenys, adquirits a l'Estat espanyol per poc més de 25.000€, a usos i dotacions públiques

Els terrenys confirmats per 2.000 metres quadrats es troben en punts valuosos per al municipi, un en ple parc natural del Montgó i l'altre al costat de la platja de la Granadella.

RedactaVeu / Xàbia



Xàbia compta des d’aquesta setmana amb dos nous i emblemàtics espais de titularitat municipal. Es tracta de, segons l'Ajuntament, “dos vertaderes talaies sobre el mar” que van ser seu del cos de carabiners, durant el segle XIX i principis del XX, que s’encarregava del control de fronteres terrestres, barrancs i cales estratègiques per a evitar el contraban. Després de la Guerra Civil, la Guàrdia Civil va absorbir aquest cos i tots els seus béns van passar a ser propietat de l'Estat.



Es tracta de dues finques rústiques a les zones de la Granadella i la Plana que eren propietat de l'Estat espanyol. Han sigut adquirides a l’Estat en una operació que ha suposat un desemborsament de 25.486 euros -13.805 per la finca de la Granadella, que té uns 985 metres quadrats; i 11.681 per la de la Plana, que n’abasta uns 1.200.

Antiga caserna a la Plana.



Terrenys a la Granadella.



Dimecres passat, l'alcalde de Xàbia, José Chulvi, i el delegat d'Economia i Hisenda a Alacant, Antonio Rodríguez Laso, van signar el document d'adquisició d'aquests terrenys que antigament albergaven dues casernes de carrabiners. Des del primer moment, l'Ajuntament de Xàbia va mostrar el seu interès a adquirir-los per a poder destinar-los a usos i dotacions públiques. “I és que en tots dos casos les finques estan en punts valuosos per al municipi, ja que un d'ells està en ple parc natural del Montgó i l'altre al costat de la platja de la Granadella, per la qual cosa, l'Administració té molt d’interès que seguisquen sent de titularitat pública”, expliquen fonts municipals.



Les negociacions per a la compra dels terrenys van començar a principis de 2016 quan s'estava tramitant l'expedient de venda d'aquestes parcel·les. Hui dia, la caserna de la Plana -que va ser ampliada per la Guàrdia Civil- està en ruïnes, mentre que a la de la Gradadella no hi queda pràcticament res.



L'alcalde de Xàbia, José Chulbi, amb el delegat d'Economia, en la signatura de l'acord. Fotos: Ajuntament de Xàbia.