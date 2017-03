La Diputació de Castelló promociona els jaciments arqueològics

Diumenge, 19 de març de 2017 a les 00:00h

L'Administració liderarà la recuperació, conservació, posada en valor i divulgació del patrimoni de la humanitat que atresora Castelló



RedactaVeu / Castelló de la Plana.



La Diputació de Castelló reforçarà al llarg de l'any la seua aposta per la promoció dels jaciments arqueològics castellonencs com a “focus d'atracció turística que genere oportunitats a tota la província i vertebre el territori”. Així ho ha destacat el vicepresident i diputat de Cultura, Vicent Sales, una vegada aprovats els 16 projectes arqueològics que executarà el Govern provincial per a “convertir el nostre llegat en una font inesgotable d'oportunitats per al desenvolupament i creixement dels nostres pobles”.



Així, a través dels professionals del Servei d'Arqueologia, l'Administració liderarà la recuperació, conservació, posada en valor i divulgació del patrimoni de la humanitat que atresora Castelló “i que suposa un recurs turístic que desitgem explotar tant des del vessant turístic com per la seua rellevància cultural i històrica”.



És per això que la Diputació realitzarà un important esforç per a posar en marxa nombroses intervencions arqueològiques a tot el territori castellonenc que “trauran la major esplendor del nostre patrimoni” i que s'inclouen dins del pla integral de promoció turística del patrimoni arqueològic traçat pel Govern provincial per a “aprofitar al màxim l'empremta que els jaciments poden tenir en el teixit econòmic, social i cultural dels nostres municipis, sobretot a les zones de l'interior”.





Tossal de la Vila (la Serra d'en Galceran)



Si més no, Sales ha subratllat que “protegint, exalçant i donant a conèixer els jaciments arqueològics els convertim en un reclam turístic per al món rural castellonenc i, per tant, en una eina de dinamització del territori”.



“Per la seua cultura, gastronomia, municipis i també per la seua història i patrimoni, els nostres pobles de l'interior ofereixen a qui els visita un ventall d'oportunitats inesgotables per a viure una experiència irrepetible, a més d'un motiu d'orgull de pertinença a una terra única”, ha ressenyat el vicepresident provincial.



Així les coses, els projectes autoritzats per a aquest 2017 són els següents: Coveta de la Font de Codina de (Borriol), Santa Llúcia (Alcalà de Xivert), Tossal de Mortòrum (Cabanes), El Castellet (Castelló), El Palau (Betxí), Tossal de la Vila (la Serra d'en Galceran), Puig de la Misericòrdia (Vinaròs), Los Cabañiles (Zucaina), Torrechiva; Los Morrones i Necròpolis Tumulares (Cortes de Arenoso), El Calvari (Montán), El Castellet (Benafer), Cortes de Arenoso, Cova Negra (Montanejos) i el Castell de Peníscola.