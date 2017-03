L'òpera 'Lucrezia Borgia' estrena les emissions en directe del Palau de les Arts

Dijous, 16 de març de 2017 a les 00:00h

Un públic potencial de dos milions d'espectadors podran veure la representació a través de la plataforma 'The Opera Platform'

La posada en escena, amb escenografia de Llorenç Corbella, vestuari de Pepa Ojanguren i il·luminació d'Eduardo Bravo, suposa la primera visita del director d'Oviedo durant aquesta temporada, que tancarà també amb una producció seua: Tancredi, de Rossini.Des de 2014, 'The Opera Platform' (TOP) ofereix una temporada europea d'òpera en directe mitjançant accés gratuït a través del seu portal amb l'objectiu d'atraure i cultivar nous públics.El projecte està cofinançat pel programa ‘Creative Europe’ de la Comissió Europea, en associació amb 15 teatres de 12 països europeus. Les Arts ha sigut invitat a participar en aquesta temporada amb l'emissió de Lucrezia Borgia, de Donizetti, en una iniciativa que uneix la divulgació de la lírica a tota la societat junt amb la promoció del País Valencià com a destinació cultural.El pròxim 22 de març, a les 19.30 h, al Teatre Martín i Soler, Ramon Gener oferirà una nova entrega dins del programa de conferències 'Les Arts és òpera', en què analitzarà i explicarà els secrets de Lucrezia Borgia. Les invitacions per a aquesta conferència gratuïta només es poden sol·licitar a través de la web del Palau de les Arts . El dilluns, 20 de març, s'activarà en la web la quota de localitats assignades als abonats de Les Arts, mentre que al dia següent, el dimarts 21, es procedirà a assignar les localitats per al públic general.