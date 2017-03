La Gossa Sorda, la sorpresa dels grups valencians nominats als premis de la música independent

Dijous, 16 de març de 2017 a les 00:00h

La notícia la donava el grup La Gossa Sorda a través del seu mur de Facebook . Sorprenentment, malgrat estar oficialment retirats, el grup de la Marina Alta ha entrat com a nominat als Premis de la Música Independent en la categoria de ‘Millor disc en català.’“Crida l’atenció com després d’haver posat punt i final a la nostra carrera encara se’ns reconeixen coses com aquesta”, assenyalaven en la nota en què aprofitaven per donar les gràcies al jurat i al públic, i s’acomiadaven desitjant sort als altres nominats. Sense anar molt lluny, en la mateixa categoria de ‘Millor àlbum en català’, trobem altres valencians com Gener, amb el seu darrer disc Oh Germanes! (MésdeMil, 2016) que competirà amb el directe de L’última volta (Maldito Records, 2016) de La Gossa Sorda, Jaume Sisa, El petit de cal Eril i Joan Colomo.Natural de Godella (l’Horta Nord), i nominat com a Millor disc de jazz, trobem el jazzman valencià Perico Sambeat, pel seu Play Zappa (Karonte, 2016). Al llarg de les 21 categories trobem els nominats a ‘Millor àlbum de música clàssica’. Aparentment no s’observa cap valencià entre les nominacions, però hi és Natalia Ensemble amb la seua 5a de Mahler (Cobra Records, 2016). És un conjunt de 17 músics de diverses nacionalitats que porta la música clàssica als escenaris d’una altra manera a com acostuma a ser habitual, i on trobem el percussionista de Bocairent Jaume Santonja i el d’Albaida, Manuel Martínez.Com a ‘Millor àlbum de flamenc’ està nominada l’alacantina, La Negra i el seu disc Colores (Martin Music, 2106). És també el cas dels grups nominats a Millor àlbum de Hip Hop i Músiques Urbanes, on trobem Juancho Marqués i El hombre del viento, és a dir, aquest darrer, el pegolí Jeremías Pau, qui junt al madrileny opten pel treball autoeditat The Blues.Entre els nominats al Premi Sol Música al millor videoclip trobem Los Chicos del Maíz per Los pollos hermanos del disc Trap Mirror (Boa Music, 2016). Mentre que en la categoria de ‘Millor disseny gràfic’, estan els valencians de La Habitación Roja per Sagrado Corazón (Mushroom Pillow, 2016).Els premis d’aquesta IX edició dels MIN es lliuren el proper 28 de març al Teatre Apolo de Madrid.