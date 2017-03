Viure a la perifèria i pagar el transport, més barat que instal·lar-se al centre de València

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 00:00h

La crisi econòmica va acabar amb el somni de molts de comprar un habitatge. També amb les expectatives d'altres de gaudir dels avantatges de viure al centre de la ciutat. Potser per això, cada vegada més persones opten per traslladar-se a la perifèria, on els lloguers són més econòmics i el transport públic permet un fàcil accés a grans urbs, com ara València. Des del cercador de pisos i cases Mitula han analitzat què resulta a hores d'ara més rendible: “Viure al centre de la ciutat o mudar-se a l'extraradi i costejar el transport?”En el cas de València, la resposta és clara. El lloguer mitjà al cap i casal és de 651 euros, una dada que es dispara de forma considerable en els barris més cèntrics i zones amb gran activitat econòmica i empresarial.Preus molt per damunt dels que es poden aconseguir en localitats veïnes, com Mislata (556 euros) o Alaquàs (460 euros). En aquestes poblacions, encara que pagues el preu del transport públic -la línia 161 d'autobús en el cas d'Alaquàs i la línia 5 del metro a Mislata- segueix sent més econòmic viure-hi a fer-ho al centre de València.