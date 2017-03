El vot popular concedeix el Ninot Indultat de 2017 a la Falla Almirall Cadarso – Comte Altea

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 19:30h

Aquest és el tercer any consecutiu que salven del foc una de les seues figures

Ninot Indultat 2017.

Foto: Armando Romero. URL curta



Etiquetes

Falles



EP / València.



La Falla Almirall Cadarso - Comte Altea ha aconseguit el Ninot Indultat 2017, per tercer any consecutiu, gràcies a la votació popular. El triplet de l'agrupació suposa que, de nou i per tercer any consecutiu, el seu ninot se salvarà de les flames de la Cremà del pròxim 19 de març.



La peça, una creació de l'artista faller Manuel Algarra, presenta una parada de mercat, Pescados Amparín, on apareix una peixatera acompanyada d'un xiquet mentre un gat aguaita en la part inferior per si li cau una mica de menjar.



L'escena forma part del monument La maledicció de Midas, falla d'aquesta comissió que ja es va fer amb l'indult, també de la mà d'Algarra, en els anys 2011, 2012, 2015 i 2016, recorda la Junta Central Fallera (JCF), que detalla que el guanyador de 2017 ha sumat un total de 15.303 vots.



Ninot Indultat Infantil



D'altra banda, aquest dimarts, la comissió Duc de Gaeta-Pobla de Farnals es va proclamar guanyadora del Ninot Indultat Infantil. La figura, que també esquiva el foc i passa a formar part dels fons del Museu Faller, és obra de Joan S. Blanch i representa una escena d'uns xiquets en la font jugant amb uns globus d'aigua.