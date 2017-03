Emotiu i multitudinari comiat per a Bernat Capó a Benissa

Dijous, 16 de març de 2017 a les 11:30h

Aquest dimecres, 15 de març, el municipi de Benissa (Marina Alta) va retre un emotiu i multitudinari adéu a l'escriptor i periodista Bernat Capó, qui va faltar el passat dimarts . La cerimònia civil va tindre lloc en el Centre d'Art Taller Ivars, on es van aplegar més de 500 persones, entre les quals hi havia veïns, familiars, amistats i diferents personalitats de l'àmbit cultural, social i polític.L'acte va començar amb la lectura de les últimes voluntats de l’escriptor, que va escriure als 60 anys. Va ser l'últim missatge de Capó, verbalitzat en la veu de Pedro Soliveres, un dels seus nebots: "Ara mateix ja estaré en el mar, en l'aire i en el record de tots aquells que m'heu volgut. Per a dur a terme les meues últimes voluntats diposite tota la meua confiança en els meus familiars i amics, i especialment en la meua dona, qui espere que em sobrevisca, i qui sap que, llevant d'eixos moments de 'pudentor' que tinc, realment sóc un tros de pa".Entre les seues voluntats es van poder escoltar peticions com la que demanava que "es compre el taüt més barat que trobeu, perquè no he sigut persona de grans ostentacions", que no tinguera “un enterrament en l'església, ni misses ni rosaris, perquè quan s'acaba és que s'ha acabat" o que "com la memòria és el cel dels escriptors, qui vulga recordar-me que llija algun dels meus llibres".