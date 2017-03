Oliva presenta l’edició ‘més potent’ de Poefesta

Divendres, 17 de març de 2017 a les 00:00h

El Festival d’enguany es complementa amb una prèvia dedicada al poeta oliver Francisco Brines

El regidor de Cultra, Enric Escriva, i la directora artística Àngels Gregori.

Oliva.



Oliva es prepara per celebrar el XII Festival de Poesia ‘Poefesta’ que tindrà lloc del 22 al 25 de març. En aquest esdeveniment participaran poetes de tot el País Valencià. El Festival d’enguany estarà dedicat al poeta local Francisco Brines, amb una projecció d’un documental i que tindrà lloc el dia 22 de març al Teatre Olímpia.



El regidor de Cultura i Música, Enric Escrivà, acompanyat de la poetessa i directora artística del certamen, Àngels Gregori, ha presentat la XIII edició del Festival, que es desenvoluparà del 22 al 25 de març.



“Més potent que mai, torna la Poefesta per a posar veu a la poesia d’arreu del món. Enguany, amb una programació ben completa, de gran qualitat, i per descomptat de participació gratuïta. Novament, el conjunt d’activitats programades són d’entrada lliure. La intenció és tornar a apropar la poesia a tots els públics”, segons ha assenyalat el regidor de Cultura, Enric Escrivà.



L’acte central del Festival de Poesia d’Oliva tindrà lloc al Teatre Olímpia, el divendres 24 de març, a les 20.00 hores, amb la presència de huit grans poetes. “En aquesta ocasió ens acompanyaran Sebastià Alzamora, Carles Santos, Aurora Luque, Eduard Sanahuja, Maria Eloy-García, August Bover, Pau Riba, Alba Fluixà, Xuan Bello i comptarem amb l’actuació musical de Xavi Lloses i Àlex Pallí. Tancarà el festival el cantautor Amancio Prada”, ha explicat Àngels Gregori, directora artística.



El Festival d’enguany es complementa amb una ‘prèvia’ dedicada al poeta oliver Francisco Brines, amb la projecció del documental Les vivències poètiques de Francisco Brines dirigit pels realitzadors cubans Manuel Rodríguez Ramos i Marié Pereira, el dimecres 22 de març a les 20 hores al Teatre Olímpia amb entrada gratuïta.





Un dia després, el 23 de març, el poeta Josep Piera presentarà el seu darrer llibre Trobadors amb turbant a la Llibreria Pàgina 3 a les 20 hores.



Finalment, l’endemà de la Poefesta, dissabte 25 a les 12.00 hores, la Llibreria Pàgina 3 acollirà la presentació del llibre de Carme Morera i Tona Català A mi, què em passa?, un vermut poètic que serà presentat per Josep Nadal (cantant i component de la Gossa Sorda) i Manolo Gil (director de Vincle Editorial).



El cartell de l’edició d’enguany és obra de l’il·lustrador local, Bernat Moreno.



Des de la Regidoria de Cultura i Música s’ha convidat tot el poble, la comarca de la Safor i les comarques veïnes, “perquè ens acompanyen en un dels actes més importants del calendari cultural d’Oliva. Tot un referent que, de ben segur, continuarà comptant amb l’excel·lent resposta de públic que ha tingut els darrers anys.” I a més insisteixen que seguiran “apostant, sense cap dubte, per aquesta gran festa de la paraula, a la qual desitgem una llarga trajectòria, amb Àngels Gregori al seu capdavant”, ha finalitzat el regidor.



