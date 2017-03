El Congrés tomba la reforma de l'estiba

Dijous, 16 de març de 2017 a les 13:00h

El PP fracassa en l'intent de convalidar el decret que liberalitza el sector per mandat europeu

Els sindicats dels estibadors havien convocat una vaga aquest divendres.

estiba, estibadors, Port de València



RedactaVeu / València



El conflicte de l'estiba s'enquista. El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest migdia el decret que liberalitza l'activitat dels treballadors portuaris encarregats de descarregar la mercaderia dels vaixells. La norma només ha obtingut 142 vots afirmatius, els del PP, el PNB i Foro Asturias.



Ciutadans ha optat per l'abstenció i els 174 diputats de la resta de partits han votat en contra de convalidar el decret, a excepció d'Íñigo Errejón, que s'ha abstingut per error. La votació frustrada ha coincidit amb la data límit plantejada per la Comissió Europea perquè l'Estat reforme l'activitat dels estibadors.



Tornada exprés de Nova York de tres diputades



Per a aprovar el decret, el PP va intentar aprofitar l'absència de les diputades Marta Sorlí, de Compromís, Teresa Jordà, Ángela Rodríguez, de Podem, i Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana, que estaven de viatge a Nova York.



Finalment les tres diputades van avançar el vol de tornada per arribar a temps a la votació. A última hora d'ahir, De la Serna va proposar prejubilacions pagades per l'Estat per a tots els estibadors majors de 50 anys, amb el 70% del sou, una oferta que va ser rebutjada.



Méndez de Vigo assegura que el govern espanyol no té un pla B



Abans de la votació, el ministre de Foment, Íñigo Méndez de Vigo, ha apel·lat a la "responsabilitat" dels grups parlamentaris per a tirar endavant la reforma de l'estiba, amb l'advertiment que l'executiu espanyol no té un pla B que evite la multa de Brussel·les.



"Són molts diners per als espanyols i els pagarem el conjunt dels espanyols", ha advertit. En opinió del ministre, "hi ha raons d'urgència" per a aprovar el decret i "no és una urgència voluntària del govern".



Per la seua banda, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, ha retret al govern espanyol que no negociara amb els estibadors fins a l'últim moment. "Si s'haguera assegut abans com va fer ahir, hi hauria hagut marge de negociació", ha criticat. Al seu parer, "la culpa és del PP" i la negociació amb els treballadors afectats per la reforma començarà aquest dijous.



Puig adverteix de les conseqüències econòmiques del conflicte



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamat una solució "dialogada, que siga justa i no atenga a la permanència de privilegis que no són raonables". El cap del Consell ha lamentat les conseqüències de la "prevaga" dels estibadors al port de València i ha advertit que el conflicte està generant "problemes a l'economia real".



Puig ha apuntat que el Consell defensarà el port valencià i ha insistit en la necessitat d'aconseguir una solució. "Seria lamentable que una situació mal gestionada pel govern i tampoc dialogada per les altres parts acabara traduint-se en més atur i menys possibilitat de creixement econòmic", ha opinat.