Puig es resisteix a decantar-se públicament per Susana Díaz

Dijous, 16 de març de 2017 a les 12:45h

El president nega que estiga sent ambigu i recorda que no s'ha convocat encara el congrés

URL curta



Etiquetes

Díaz, PSOE, PSPV, Puig, Susana



El president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha rebutjat aquest dijous prendre partit per Patxi López, Pedro Sánchez o Susana Díaz, els tres candidats a les primàries del PSOE. Puig ha esquivat la qüestió tot recordant que hi haurà temps per a parlar-ne, atés que el congrés no està "ni convocat". En tot cas, ha apuntat: "Qualsevol que vulga aportar fa molt bé fent un pas endavant".



Després de visitar la Falla Blanqueries, el president ha assenyalat que "cada dia té el seu afany i el de hui són les Falles". Per açò, ha remarcat: "No és que no em decante, és que no està ni convocat el congrés, són precandidats; deixem un espai de temps, no és que no em vulga mullar". A més, ha fet broma davant les preguntes dels mitjans sobre les seues preferències: "Sincerament, tindrem tants dies que hui deixeu-me submergir-me en l'esperit faller", ha conclòs.



En ser qüestionat sobre qui li genera més simpatia, ha assenyalat que en té "per molta gent del partit" i ha indicat respecte a la posició de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, ferm partidari de Susana Díaz, que és "molt amic" seu i li té "un gran respecte". També ha remarcat que té "absolut dret a dir el que vulga". Puig s'ha mostrat "molt content" perquè aquest divendres Zapatero acudirà a València convidat per la Generalitat i per l'Ajuntament a veure les Falles,