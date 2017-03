El centre de recuperació del Saler bat el seu rècord d'entrada d'animals

Dijous, 16 de març de 2017 a les 13:30h

El Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler (CRFLG) a València va ingressar un total de 5.093 animals durant l'any passat, la xifra més alta des de la seua creació, en 1988. D’aquests, es va poder rehabilitar un 55%. La majoria es classifiquen com a fauna autòctona (4.001, el 79%), tot i que també hi ha exemplars exòtics/domèstics (711 animals, el 15%) i solament el 7% són espècies amenaçades que han nascut en el centre.Així consta en el balanç d'activitats 2016 de La Granja, que ha batut el seu rècord d'entrada d'animals en superar les 4.534 admissions de fa deu anys, en 2006, segons ha informat l'organisme en un comunicat.D’entre els animals que van ingressar l'any passat, el 68% van ser aus de fins a 137 espècies diferents, però també hi va haver una forta entrada d'exemplars de xatrac comú (563) i xatrac becllarg (363), així com d’amfibis/rèptils, un 24%, de 39 espècies diferents.El centre ha ressaltat l'entrada de 36 tortugues babaus que van ser traslladades a les instal·lacions de l'Arca del Mar en l'Oceanogràfic de València. Amb tot, els mamífers són el grup d'animals amb menys ingressos, un 8% del total i 26 espècies, i l'eriçó és l'animal més acollit, ja que van entrar fins a 102.Al llarg de 2016, un 55% dels exemplars que van ingressar en el centre va poder rehabilitar-se plenament per tornar al seu medi natural, encara que un 19% no va aconseguir superar el període de rehabilitació. La resta són exemplars que van ser destinats a plans de cria en captivitat, traslladats a altres centres o que romanen en estoc o fase de recuperació.Entre les causes d'entrada dels exemplars a La Granja, destaquen les intoxicacions i processos infecciosos, la cria, els traumatismes, els exemplars lliurats voluntàriament procedents de captivitat i els nascuts en el centre.La rehabilitació i reinserció al medi natural dels animals, les poblacions salvatges dels quals es troben amenaçades, és una de les actuacions que major importància adquireix per al centre La Granja. És per això que tots els anys ingressen desenes d'exemplars d'espècies protegides com la tortuga mediterrània occidental o l'arpella vulgar.La major part de les admissions es produeixen entre els mesos de juny i agost, i la zona de València és la que més ingressos registra, amb fins a 1.667 exemplars en 2016.Els animals que arriben al centre poden fer-ho de diferents formes, encara que el més habitual és que els porten els particulars que se’ls troben. Aquest tipus d'entrada va suposar, l'any passat, el 52% dels ingressos. La direcció de l'organisme ha destacat la creixent col·laboració d'institucions oficials, com la Guàrdia Civil, a través del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) i dels ajuntaments mitjançant la Policia Local.Una de les actuacions més importants que duu a terme el CRFLG és la recollida a domicili de fauna salvatge ferida, la qual cosa permet que molts dels exemplars puguen arribar al centre com més prompte millor.Durant 2016 el personal ha participat en la recollida d'una quarta part dels animals ingressats en el centre i han recorregut al voltant de 100.000 quilòmetres al llarg de la demarcació de València.En el centre La Granja també es duen a terme activitats de docència i formació en col·laboració amb diferents centres educatius per a orientar i formar els futurs professionals, així com programes de conservació ex situ desenvolupats en les instal·lacions del CRFLG, com la cria en captivitat i reintroducció del xarxet marbrenc, el xoriguer petit o la tortuga mediterrània. També es realitza un seguiment de les espècies catalogades.