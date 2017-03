L’EOI de València celebra mig segle de vida amb un concert en 17 llengües

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 00:00h

El Palau de la Música acull l’espectacle ‘MuLTiLiNGus’ amb la col·laboració especial de Miquel Gil

MuLTiLiNGus està dirigit per José Luis Albacete, músic i professor de l'EOI de València.



EOI, Palau de la Música



L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de València celebrarà el dijous 27 d'abril en el Palau de la Música el 50è aniversari. Per a celebrar l’efemèride, l’EOI ha organitzat l’espectacle MuLTiLiNGu', una combinació de poemes i cançons interpretades en 17 llengües diferents. El concert està dirigit pel professor de l’EOI de València José Luis Albacete, i compta amb la col·laboració especial del cantautor Miquel Gil.



La preestrena del recital tindrà lloc el divendres 31 de març en la seu de l’EOI a València, en el marc de les activitats paral·leles del X Congrés Estatal d'Escoles Oficials d'Idiomes que reunirà en la capital del Túria 400 professors d'idiomes procedents de tot l’Estat, segons ha informat la institució en un comunicat.



El concert inclou cançons populars interpretades en idiomes com l’alemany, anglès, japonès, francès, rus, italià, romanès, àrab, portuguès, basc, gallec, valencià, castellà o esperanto. Les cançons, que també tindran traducció a la llengua de signes, serveixen de fil conductor de l'espectacle al costat d'una selecció de poemes de diferents països recitats en els seus idiomes originals.



MuLTiLiNGus està dirigit per José Luis Albacete, músic i professor de l’EOI de València. L’espectacle planteja una reflexió sobre 'l'Altre', a partir d'una combinació de poemes i cançons interpretades en disset idiomes diferents.



En el desenvolupament d'aquest projecte, que pretén conjuminar música, interculturalitat i ensenyament, ha participat un ampli grup de professors de l’EOI de València, el cor del centre i diferents músics com Antonio J. Iglesias, Carlos Lluna o els membres de la banda Iron Ties que lidera el mateix Albacete, així com el cantautor Miquel Gil.



D'Irlanda a València



MuLTiLiNGuS sorgeix de la pròpia vivència personal com a músic de José Luis Albacete, conegut artísticament com HàRBáR. La idea va començar a prendre cos en els anys 90 a partir de la seua experiència a Irlanda, en constatar les potencialitats de la música des del punt de vista de la fusió de llengües i cultures diverses.



Fruit d'aquesta inquietud van sorgir diverses adaptacions de poemes de Yeats a l'anglès i al valencià, així com un primer projecte bilingüe, Howl/Udol, en el qual també va col·laborar Miquel Gil.