El 76% dels 104 judicis per corrupció a Espanya en 2016 acabaren en condemna

Dijous, 16 de març de 2017 a les 14:00h

La judicatura espanyola va concloure en 2016 un total de 112 procediments per corrupció, en què es va dictar resolució de judici oral o de processament contra 659 persones, que van ser o seran portades a judici per delictes d'aquest tipus. D'aquestes xifres en resultaren 104 sentències dictades, de les quals 79 van ser totalment o parcialment condemnatòries, és a dir, un 76% del total.Aquestes dades es desprenen del repositori sobre procediments per corrupció que ha publicat el Consell General del Poder Judicial, on s'han incorporat ja les xifres de l'últim trimestre de 2016, oferint així, per primera vegada, la informació d'un any natural complet. Aquesta base de dades pot consultar-se en la web del Poder Judicial , perquè així qualsevol ciutadà estiga assabentat de l'acció de la justícia contra la corrupció.Dels 112 procediments per corrupció que finalitzaren en 2016 a l'Estat espanyol, 15 corresponen al País Valencià. Així com de les 659 persones contra qui es va dictar ordre de processament o de judici oral, 27 d'elles també s'han fet a terres valencianes.Cal destacar que de les 32 sentències notificades en el quart trimestre de l'any passat, 23 d'elles condemnatòries, cap d'elles va tindre lloc al País Valencià.El repositori permet també conèixer el número de persones condemnades per les sentències dictades per delictes relacionats amb la corrupció que han adquirit fermesa en cada trimestre. Concretament, la suma total de l'any passat és de 266 persones condemnades, segons la informació del Registre Central de Penats, dependent del Ministeri de Justícia. D'elles, 48 corresponen a l'últim trimestre de 2016.Els delictes que amb major freqüència apareixen en eixes sentències són, per aquest ordre: prevaricació administrativa, prevaricació urbanística –és a dir, delictes contra l'ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i patrimoni històric- i malversació.La informació que s'ofereix en aquest recull correspon a la denominada corrupció pública, entenent que és aquesta la que més alts índexs de preocupació inspiren en la ciutadania. D'aquesta manera, els procediments judicials reflectits en el repositori tenen com a subjectes actius funcionaris públics, governants i polítics en l'exercici dels seus càrrecs, i com un dels elements del tipus l'afectació de diners públics, abastant així tant la corrupció administrativa com la corrupció política.Aquests fenòmens s'arrepleguen en el Codi Penal com a delictes de prevaricació urbanística, prevaricació administrativa, infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, suborn, tràfic d'influències, malversació, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seua funció i corrupció en les transaccions comercials internacionals.