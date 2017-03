Els estibadors desconvoquen la vaga

Dijous, 16 de març de 2017 a les 14:00h

Els sindicats suspenen les aturades d'aquest divendres i dels dies 20, 22 i 24 de març

El Port de València va perdre un 20% del trànsit de mercaderies al febrer. URL curta



RedactaVeu / EP / València



Fre a la vaga de l'estiba. Els estibadors han desconvocat les aturades previstes per a aquest divendres i per al dilluns 20, el dimecres 23 i el dimecres 24 de març.



La decisió s'ha pres després que el Congrés dels Diputats haja rebutjat convalidar el decret llei per liberalitzar el sector, segons ha anunciat el president de la Coordinadora de Treballadors del Mar, Antolín Goya.



La norma només ha obtingut 142 vots afirmatius, els del PP, el PNB i Foro Asturias. Ciutadans ha optat per l'abstenció i els 174 diputats de la resta de partits han votat en contra de convalidar el decret, a excepció d'Íñigo Errejón, que s'ha abstingut per error.



Els representants dels treballadors de l'estiba, que han seguit el debat i la votació a l'hemicicle, han anunciat la seua voluntat de continuar negociant amb el govern espanyol i la patronal. El dia 24 de març és la data límit marcada per Brussel·les perquè l'Estat espanyol liberalitze el sector, sota amenaça d'una multa de 23 milions d'euros i 134.000 euros més per cada dia sense aplicar la reforma.