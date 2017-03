L'alcaldessa de Benicarló parla del moment faller de la ciutat en una entrevista

Divendres, 17 de març de 2017 a les 00:00h

La Veu ofereix l'entrevista realitzada per Mariola Nos a Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló (Baix Maestrat), qui parla sobre el moment faller que viu la ciutat, així com de l'acte que va tindre lloc el 10 de març, organitzat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a lliurar els certificats de Falles Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. A l’acte va acudir el conseller de l'àrea Vicent Marzà i la fallera major de València, Raquel Alario.En acabar aquesta entrevista, Miralles va marxar al Pavelló Poliesportiu, on Les falles Mercat Vell i El Caduf es van alçar amb les banderoles que els acrediten com a vencedores dels premis als monuments fallers de Benicarló del 2017.