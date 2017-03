L'exalcaldessa de la Pobla de Farnals, pendent de l'indult del Govern espanyol

Dijous, 16 de març de 2017 a les 15:15h

La Secció Tercera de l'Audiència Provincial de València ha acordat la suspensió de l'execució de la pena de presó imposada a l'exalcaldessa de la Pobla de Farnals, Natividad García Castellar, fins que el Govern espanyol resolga la petició d'indult plantejada per la condemnada.Al gener de 2016 l'Audiència de València va condemnar García Castellar a dos anys de presó per un delicte de suborn de funcionari. Li va imposar també una multa de 7.800 euros i la inhabilitació especial d'ocupació i càrrec públic. La sentència va ser confirmada pel Tribunal Suprem a les acaballes de l'any passat.Tenint la sentència en ferm i abans que la Sala la requerira per a ingressar a la presó, la condemnada va demanar la suspensió de l'execució de la pena de presó, sol·licitud que li va ser desestimada pel tribunal.Aleshores, Natividad García va presentar un recurs de súplica contra aquesta decisió i va sol·licitar de nou la suspensió, a l'espera que el Ministeri de Justícia es pronuncie sobre la seua petició d'indult.L'Audiència estima ara aquest recurs per entendre que si executa la pena “pot frustrar la finalitat de l'indult”. La Sala es basa en l'article 4.4 del Codi Penal, que preveu la possibilitat de suspendre l'execució de la pena privativa de llibertat en dos casos: el primer, quan pel seu compliment puga resultar vulnerat el dret a un procediment sense dilacions indegudes, que no és el cas de l'exalcaldessa; i el segon quan: “Si fóra executada la pena, la finalitat de l'indult poguera ser il·lusòria, situació que pot representar-se en aquest supòsit almenys de forma parcial”.