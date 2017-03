Queden suspesos els concerts en la Falla municipal a petició de Protecció Ciutadana

Dijous, 16 de març de 2017 a les 15:30h

L'ambientació musical en acústic programada per a aquest dijous, divendres i dissabte en la Falla municipal de València, s'ha suspès a instàncies de l'àrea de Protecció Ciutadana, segons ha informat l'ajuntament del cap i casal en un comunicat.La Regidoria de Cultura Festiva havia plantejat que l'espectacle de llums i so realitzat sobre la falla municipal l'any passat, es convertira en aquesta ocasió en una ambientació musical amb la participació dels grups La Habitación Roja, Smoking Souls i Tórtel "per a enfortir una programació festiva plural durant la setmana gran de Falles".Des de la Regidoria s'agraeix "la bona acceptació que havia tingut aquesta proposta, es lamenta la suspensió i es reitera el compromís per a realitzar la millor programació per a una celebració que ja és Patrimoni Immaterial de la Humanitat".