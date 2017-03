Alts càrrecs de Compromís gaudeixen de l’ambient faller a Alzira

Dijous, 16 de març de 2017 a les 16:15h

Vicent Marzà, Maria Josep Amigó, Clara Ferrando, Ferran Puchades, Fran Ferri, Josep Bort, Àgueda Micó, acompanyats per l’alcalde Diego Gómez, recorren monuments i gaudeixen de la mascletà



Xavier Pérez / Alzira.



Alzira ha rebut aquest matí els principals càrrecs polítics que té el Bloc i Compromís en la Generalitat i la Diputació de València, per a gaudir de l’ambient i germanor fallera que té la capital de la Ribera Alta, segona potència en aquesta festa després del cap i casal amb 35 comissions -70 monuments- i més de 6.000 fallers.



El conseller Vicent Marzà, la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, la secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, el secretari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades, el síndic Fran Ferri, el diputat Josep Bort o la coordinadora Nacional del Bloc, Àgueda Micó, acompanyats per l’alcalde Diego Gómez, han viscut en directe l’ambient de festa del poble. Primer han gaudit d’un esmorzar valencià al cau de la Falla Camí Nou, per a després recórrer els monuments, assistir a la mascletà i, finalment, un dinar al Casal de la Falla la Malva, guanyadora del segon premi del llibret faller que atorga la Conselleria de Cultura.



Maria Josep Amigó ha destacat que tots els municipis que celebren Falles “han de ser conscients que han contribuït activament a la recent declaració de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO”. La vicepresidenta ha incidit en el fet que els valencians “hem d’estar molt contents i orgullosos del que representa i del que aconsegueix el moviment faller a les nostres comarques”.





La representació de Compromís a la Falla Camí Nou.



Josep Bort, diputat de Medi Ambient, ha remarcat que “són moltes les localitzacions que celebren Falles a les comarques valencianes, i per això la Diputació ha de mostrar el seu suport a totes les comissions falleres i a tots els fallers i falleres, sense distinció, que han dedicat tot el seu esforç i treball per a obtenir el reconeixement internacional de la festa”, ha reivindicat.



Per la seua part, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha destacat el fet que “Alzira constitueix la segona potència fallera després de València”. Per això, i després que la celebració haja aconseguit el distintiu de Patrimoni Immaterial de la Humanitat, “és la nostra obligació projectar la imatge de la festa cap a la modernitat, a través de la tradició, la cultura i la idiosincràsia pròpia de les Falles”.



Diego Gómez també ha advocat per fer de les Falles “una festa compatible amb el respecte i la convivència entre veïns i veïnes, fallers i visitants”.