L'aeroport de Castelló suma una connexió amb Polònia

Dos vols setmanals de Ryanair enllaçaran Poznan amb la instal·lació de Vilanova de l'Alcolea a partir d'octubre

L'aeroport de Castelló va rebre el seu primer vol regular el 15 de setembre del 2015. Imatge: José Soler / ACN

L'aeroport de Castelló suma una nova ruta. La instal·lació de Vilanova de l'Alcolea enllaçarà de forma regular, a partir del mes d'octubre, amb la ciutat polonesa de Poznan, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.



La connexió, operada per Ryanair, oferirà una freqüència de dos vols setmanals i se suma als enllaços amb Londres, Bristol i Sofia, operats per Ryanair, i a la ruta Castelló-Bucarest, operada per Blue Air.



Francesc Colomer, president d'Aerocas, la societat propietària de l'aeroport, ha celebrat la posada en marxa de la nova ruta. "Estem comprovant que les diverses reunions i estratègies de promoció van donant els seus fruits, per la qual cosa no s'han d'estalviar esforços perquè l'aeroport esdevinga un motor per al turisme de Castelló", ha assegurat.



Colomer ha recordat que el Pla Operatiu de la Comunitat Valenciana, desenvolupat per la Generalitat amb Turespaña, preveu accions de promoció turística de Castelló adreçades a turoperadors i companyies aèries. "Per a nosaltres és primordial donar a conèixer Castelló com a destinació als diversos mercats i remarcar-ne l'excel·lent connectivitat", ha destacat.