Albiol demana a Europa que ‘supervise’ el compliment de la llei de memòria històrica

Divendres, 17 de març de 2017 a les 00:00h

Que el Parlament Europeu vetlle per l’acompliment de la Memòria Històrica a les comarques del nord del País Valencià, on encara romanen 58 vestigis que enalteixen la figura del dictador. Aquesta és la petició realitzada per la portaveu d’Esquerra Unida a Brussel·les, Marina Albiol.El Grup per la Investigació de la Memòria Històrica ha documentat un total de 58 vestigis de la Guerra Civil i la dictadura franquista, entre les quals figura la creu del parc Ribalta. Segons Albiol, aquesta és “la rèmora del passat feixista més coneguda que conservem a Castelló, però no és l’única”. Per això i “per descomptat”, EUPV dóna suport “plenament” al fet que es retire “aquesta creu d’infame record, i com abans millor”, com també defensa que “d’una vegada per totes s’hauria d’acomplir la Llei de Memòria Històrica i retirar cadascun dels vestigis que honoren la memòria de la dictadura feixista”.En una pregunta adreçada a la Comissió Europea , Albiol recorda que aquests elements contravenen les recomanacions internacionals en matèria de memòria històrica, al·ludint al programa ‘Europa per als ciutadans 2014-2020’ i també la Decisió Marc 2008/913/JAI, ja que “es tracta d’una apologia pública de règims culpables de genocidi i crims contra la humanitat, a més de la seua trivialització”.La portaveu d’EUPV a l’Eurocambra insta la Comissió a vetllar pel compliment de la Llei de Memòria Històrica. “No tenim perquè seguir contemplant aquests símbols vergonyosos a les nostres ciutats i pobles, si hi ha una llei que s’ha de complir”.Per tot això, Esquerra Unida exigeix a les autoritats europees que “supervisen” el compliment de la legalitat per part del Govern espanyol, “que sembla que quan es tracta de complir amb la memòria democràtica mira cap a una altra banda”. “Un país amb milers de víctimes soterrades a les cunetes, i amb una reparació pendent cap a les víctimes del feixisme, no es pot permetre seguir enaltint des de places, carrers i esglésies la memòria dels assassins”, conclou.