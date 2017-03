El jutge del cas IVAM decreta llibertat provisional per a Ciscar i el seu fill però els retira el passaport

Dijous, 16 de març de 2017 a les 17:45h

La jutge instructora del cas IVAM ha decretat llibertat provisional per a l'exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Moder, Consuelo Ciscar, i per al seu fill, Rafael Blasco Ciscar, imputats per un delicte de malversació. Amb tot, ha acordat mesures cautelars per a tots dos i els ha prohibit eixir del territori espanyol, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia valencià.La jutge ha donat a Consuelo Ciscar i al seu fill Rafael Blasco dos dies perquè lliuren els seus passaports, en considerar que hi ha risc de fugida per la gravetat de les penes a què s'enfronten. La instructora ha pres la decisió després que la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar dimecres la retirada dels passaports en el marc de les investigacions per presumptes irregularitats en l'època en què Ciscar dirigia el museu d'art modern.Ciscar i el seu fill, conegut artísticament com Rablaci --acrònim de Rafael Blasco Ciscar--, van ser citats a declarar aquest dimecres al Jutjat d'Instrucció número 21 de València, després que un nou informe policial desvelara que Ciscar va organitzar una "estructura piramidal" per a afavorir Rablaci.La Policia sospita que l'exdirectora de l'IVAM va utilitzar quatre treballadors del museu per a promocionar la carrera professional del seu fill. Els empleats del museu que, presumptament, van formar part de l'impuls artístic de Rablaci van ser Norberto Martínez, María Ángeles Valiente, Jorge García i Raquel Gutiérrez.Cadascuna d'aquestes persones "tenia una funció i jerarquia ben definides i les seues accions es reiteraven en el temps a mesura que s'organitzava una nova exposició a l'estranger". Davant aquests fets, entre els anys 2008 i 2011, Ciscar "hauria dirigit aquest grup organitzat de persones que, a l'empara de l’IVAM, incloent els seus contactes i influències institucionals i el seu personal laboral, hauria promocionat la carrera professional del seu fill".En aquesta causa hi ha 10 imputats --investigats, segons la nova denominació-- com ara Consuelo Ciscar i el seu fill, Rablaci; els qui foren sotsdirectors d'Administració i Finances del centre d'art, Juan Carlos Lledó; el sotsdirector de Gestió Interna, Juan Bría; el sotsdirector de Publicacions, Norberto Martínez; la Tècnic Artística, Raquel Gutiérrez; l'empresari administrador de Valsatrans i Logística de l'Art, Enrique Martínez; Pilar Mundina, que exercia com la seua assistenta personal en viatges; Jorge García Vallés, qui exercia el càrrec de tècnic d'acció exterior, i María Ángeles Valent, cap de Departament de Desenvolupament a l’IVAM.