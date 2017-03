Cultura signarà un conveni amb els actors per a rebaixar la tensió en les arts escèniques

Divendres, 17 de març de 2017 a les 00:00h

Solano insisteix que no es capgirarà la situació si l’administració no entèn la figura del creador i posa la dotació econòmica escaient perquè done fruits a mitjà termini, per la qual cosa “serà una despesa de Cultura, però no una inversió de futur”. Tanmateix, mostra optimisme perquè “Roberto és coneixedor del que defensa l'AAPV des de fa 30 anys”. “Es tracta d’inversió, no de diners, i Roberto és coneixedor d’això”, destaca Solano.Per aquest motiu, el seu nomenament és “esperançador”, explica el president dels actors. “Sense el creador no hi ha públic. Perquè el creador valencià o en valencià és aquell que pot fer sentir el públic membre d’una cultura comuna” i, alhora, s’han d’administrar uns recursos perquè la gent tinga accés a la creació”, apunta. El problema és -i l’actor afirma assumir part de culpa per no haver estat capaç de transmetre la idea- que “la figura del creador no s’ha acabat d’entendre, no ha estat ben tractada ni considerada”. Així i tot, “eixe és el punt fort que tenim amb Roberto, que podrà transmetre aquest missatge una vegada més”. Baixaran les espases actorals. De moment, “confiem i li donem tot el temps que necessite” per a aterrar.El proper 28 de març, tot coincidint amb el Dia Mundial del Teatre, es lliuren al Teatre Rialto de València els Premis d’AAPV. Enguany, un dels premis principals -les altres modalitats les voten els actors-, el Premi Narcís per la contribució a les Arts Escèniques, “homenatjarà” Rafel Calatayud.L’actor valencià i director de la companyia La Pavana, que darrerament s’ha pogut veure en la coproducció de l’IVC de Happy End amb direcció de Salva Bolta, “s’ha distingit per la seua lluita en el temps en què estava tot fotut”, recorda Ximo Solano, qui reconeix que fa temps que des de l’AAPV se li volia retre eixe homenatge. "El seu nom estava damunt la taula i ara coincideix això amb el fet que està treballant molt, un fet que m’alegra”.Solano va protagonitzar un discurs en l’edició dels premis del 2016 carregat de crítica envers les polítiques culturals que afecten el teatre. Aquest any es mostra indecís, entre dos aigües: un “continu èxode massiu de treballadors” i la “bona notícia” que representa la direcció adjunta de García. El discurs d’enguany barreja fins a “14 opcions”. Una d’elles potser “tire la bomba i arranque a córrer”. Tot i això, reconeix que “allò que he reivindicat no ha tingut èxit”, encara que el seu discurs com a president de l’AAPV tindrà el “punt reivindicatiu”.El president dels actors acaba d’arribar. Ve de treballar a l’estranger, on cada vegada roman més. “Fora tinc més feina” i això fa que es pregunte si en acabar la gala plegarà; “és la gran pregunta” que es fa. Amb tot, “tenim coses encarrilades, com ara la signatura del primer conveni de teatre que afecta els nous productes de televisió i tots hem de córrer una mica”. Un conveni que tindrà Roberto García a l’altra punta del diàleg i això fa créixer l’optimisme entre els actors. De fet, “em marque la fita de la signatura del conveni”, després, potser, deixarà la presidència de l’AAPV.