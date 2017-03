La irresistible atracció dels polítics cap a les Falles

Divendres, 17 de març de 2017 a les 00:00h

Les crides a despolititzar la festa coincideixen amb la presència massiva de càrrecs públics i dirigents

Ximo Puig rep els representants del centres valencians de l'exterior amb motiu de les Falles



Javier Cid / València



Ximo Puig, Isabel Bonig, Fran Ferri, Sandra Gómez, Àgueda Micó i Javier Moliner. Tots ells i molts més van fer-se ahir la foto fallera de rigor. A València, a Alzira i a Borriana, cadascú al territori on més còmode es trobava. Era un dia de treball i els polítics anaven per feina amb la màxima de no desaprofitar una instantània positiva, plena d'alegria i color. La política moderna és una companya electoral continua i en Falles no es fa cap excepció.



Els socialistes van recórrer les falles més properes a la seu de Blanqueries, un itinerari tradicional que inclou les comissions de la plaça dels Furs i Na Jordana. El president Puig es va retratar amb el seu àlter ego, en aquest cas en companyia d'una Mónica Oltra de cartró pedra.





A Alzira es planten 70 falles i governa Compromís. Quin millor amfitrió que l'alcalde Diego Gómez per a rebre el diputat Fran Ferri, la secretària autonòmica Clara Ferrando i la líder del Bloc, Àgueda Micó.





La tradició festiva de Borriana està més que contrastada i no para lluny de la Vall d'Uixò, la localitat on Isabel Bonig va ser alcaldessa. La presidenta del PPCV va desplaçar-se, doncs, a prop de casa. A la falla borrianenca Club 53 va felicitar-se de la declaració de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.



També va advertir, mentre es feia una foto amb el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, que “el món de la festa és dels fallers, no dels polítics”.