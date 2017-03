Les falles, visibles des de tot el món en 3D gràcies a l’app Parot Digital

Diumenge, 19 de març de 2017 a les 00:00h

Les Falles deixen de ser monuments efímers. Gràcies al treball d’un equip d’investigadors de la UPV quedaran immortalitzades per sempre en 3D. “Abans, després de la Cremà, el monument desapareixia i només en quedaven fotos i vídeos. Ara, el monument romandrà per sempre”. Així s’espressa Javier Cabañero, un dels investigadors responsables de la creació de Parot Digital , una plataforma digital que, a partir dels models generats per l'artista faller, processa, emmagatzema en 3D i reconstrueix virtualment els monuments fallers.Després de 3 anys de treball, Dypsela , una empresa emergent de la UPV, es va engegar oficialment fa escasses setmanes amb aquesta proposta inicial que permet, a partir de la plantà dels monuments, recrear des de qualsevol part del món tres falles: la de la plaça de l'Ajuntament, obra de Manuel García; la Mossén Sorell-Corona, de l’artista Isidro Ferrer, i la de Cuba-Literat Azorín, obra de Carlos Carsí. Amb aquesta aplicació, “els monuments deixaran d'estar ancorats a un posicionament únic i concret. No caldrà acudir presencialment per a poder gaudir-los, expliquen. Qualsevol persona que ho desitge podrà descarregar-se a través de la web el model de Parot Digital, imprimir-lo i, amb l'app com a visor, recrear els monuments allà on vulga".