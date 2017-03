L'Antiga de Campanar triomfa com a millor falla de València

Divendres, 17 de març de 2017 a les 10:00h

La comissió de Monestir Poblet-Aparicio Albiñana --L'Antiga de Campanar-- ha donat la sorpresa, ja que s'ha convertit en la millor falla de València en guanyar el primer premi de la Secció d'Especial --la màxima categoria dels monuments de les Falles de València-- per l'obra de Julio Monterrubio titulada Eterna seducció.Així ho va anunciar el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, al voltant de les 21.45 hores del passat dijous. Amb aquest premi, el monument de L'Antiga de Campanar es converteix en la millor falla en el primer any de les festes josefines com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.D'altra banda, el segon lloc de la classificació ha estat per a la Falla Plaça del Pilar i el tercer, per a Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal, que va aconseguir aquest dimecres el reconeixement de la seua falla infantil com a guanyadora d'enguany.Els 11 components del jurat que ha repartit enguany els premis de la Secció d'Especial, la més important de les festes josefines, han triat L'Antiga de Campanar, que enguany comptava amb un pressupost de 175.000 euros, com a millor monument. Es tracta d'una composició amb figures de grans dimensions, en la qual destaquen les formes d'una dona i d'un home, en les quals predominen les línies corbes, que se situen al centre de la falla.Julio Monterrubio, l'artista que ha creat la millor falla del 2017, va plantar per última vegada en aquesta secció el 2013 i, enguany, ha tornat per a "seduir" el jurat amb un monument que evoca l'art d'enamorar sota el lema Eterna seducció.L'artista d'Alzira (la Ribera Alta) utilitza en aquesta ocasió colors cridaners i línies estilitzades i col·loca com a protagonistes del monument les dues figures anteriorment esmentades. La dona apareix amb un cigarret a la mà i l'home, d'alçada una mica més baixa, tracta d'utilitzar els seus mètodes de seducció mentre porta un ram de flors per a la dama.Aquest parell de figures protagonistes estan acompanyades per altres ninots que les envolten. Es tracta de les seues mascotes, a més d'altres personatges que també cerquen enamorar els seus acompanyants. També s'afronta la temàtica de la seducció des d'altres punts de vista, com ara el de la tecnologia, que absorbeix molts joves avui dia, o l'art, que és el vertader amor de molts creadors.El cinema també té el seu lloc en aquest monument, amb una referència a la pel·lícula Instint bàsic. A més, la primera seducció coneguda apareix igualment en escena, la d'Adán i Eva. Julio Monterrubio mostra totes les facetes de la seducció per a guanyar-se el reconeixement del jurat com a millor falla de l'any.Després dels tres millors monuments, Cuba-Literat Azorín ha quedat en quarta posició; Almirall Cadarso-Comte d’Altea, quinta; Na Jordana, sisena; Exposició-Misser Mascó, setena; Sueca-Literat Azorín, vuitena; Avinguda Regne de València-Duc de Calàbria, novena; en dècim i últim lloc d'entre les Falles de Secció d'Especial, Malva-rosa-Antonio Ponz-Cavite.En l'apartat d'Enginy i Gràcia, el primer premi ha sigut per a Regne de València-Duc de Calàbria, seguida de Na Jordana --segona-- i de L'Antiga de Campanar, que tanca el podi.