Els regidors de València en Comú, a favor d'enfortir el lligam amb Podem

Divendres, 17 de març de 2017 a les 11:15h

València en Comú fa un pas per a aproximar-se a Podem. Els tres regidors de la formació a l'Ajuntament del cap i casal, Jordi Peris, María Oliver i Roberto Jaramillo, han apostat aquest divendres per "augmentar la presència de Podem" als òrgans de la plataforma, segons han indicat en un comunicat.Els regidors han estampat la seua signatura al document 'Cap a una refundació de València en Comú. Treballant amb Podem', en què es reclama un model nou per a l'agrupació que "supere les diferències prèvies quant a la seua continuïtat" i que "potencie el treball municipal, tant en les tasques de govern de la ciutat com en mecanismes de participació ciutadana".La proposta sorgeix dels debats celebrats per València en Comú el 10 i l'11 de març , l'anomenat "procés reconstituent", i assumeix la proposta presentada per Jaime Paulino, secretari general de Podem València. L'objectiu, segons els regidors, és reflectir la "interdependència" entre Podem i València en Comú, tot "respectant la pluralitat interna present des de l'origen" de la plataforma.Ara tindran la paraula els més de 750 inscrits en València en Comú, que votaran de forma telemàtica els dies 21, 22 i 23 de març.