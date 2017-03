Unió Gremial i la Unió de Llauradors preparen una patronal d'obediència valenciana

Divendres, 17 de març de 2017 a les 12:15h

La nova organització representarà els xicotets empresaris i tindrà "visió comarcal i local"



RedactaVeu / València



Continuen els moviments de fons al món empresarial valencià. Unió Gremial, la Unió de Llauradors i l'Associació de Treballadors Autònoms mantenen contactes per a fundar una patronal d'obediència valenciana, segons Levante-EMV.



Els plans de les tres organitzacions es coneixen en plena reestructuració de les patronals valencianes. La Confederació Empresarial Valenciana (CEV) es va convertir en patronal autonòmica amb l'oposició de Coapa. A més, les patronals industrials del taulell, el moble, el tèxtil, el calcer i el metall van fundar Confeindustria per a defensar els seus interessos.



Ara, segons informen al rotatiu fonts properes a les negociacions, es pretén formar "una patronal representativa que vertebre el territori, amb visió comarcal i local i sensible amb el xicotet empresari".



Aquest col·lectiu s'inspira en L'Empresarial, la patronal de xicotetes empreses impulsada als anys noranta per Unió Gremial quan va abandonar la patronal provincial CEV per considerar-la posicionada al costat de les grans superfícies.