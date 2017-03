València Bàsquet fitxa Mike Tobey per a substituir el lesionat Kravstov

Divendres, 17 de març de 2017 a les 12:15h

Trajectòria esportiva

El Valencia Bàsquet ha arribat a un acord amb el pivot nord-americà Mike Tobey, de 22 anys i 2.13 d’alçada, per a la seua incorporació a la disciplina taronja fins al final de la present temporada.Aquest pivot nord-americà, format a la Universitat de Virgínia, ha passat la seua primera temporada com a professional a cavall entre els Charlotte Hornets de la NBA i els Greensboro Swarn de la NBDL. A la Lliga de Desenvolupament, el nou interior de l’equip valencià ha acreditat una mitjana de 12 punts, 9 rebots i 1,3 taps en 35 encontres.Tobey és internacional amb els Estats Units en categories inferiors i va ser Campió del Món U19 l'any 2013 en una selecció en la qual compartia equip amb jugadors com ara Aaron Gordon, Elfrid Payton o Jahlil Okafor.El club valencià ha assegurat que pròximament informarà de la seua data d'arribada i revisió mèdica, així com de la possible presentació.High School. Blair Academy2012-16. Universitat de Virgínia2016-17. NBA. Charlotte Hornets2016-17. NBDL. Greensboro Swarn2017. Valencia Bàsquet