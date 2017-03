Alacant no oblida Miguel Hernández als 75 anys de la seua mort

Divendres, 17 de març de 2017 a les 13:00h

Una exposició d'artistes valencians i internacionals homenatja l'autor de 'Viento del pueblo'

Miguel Hernández va morir de tifus i tuberculosi al Reformatori d'Adults d'Alacant el 28 de març del 1942. Quan falten pocs dies perquè se'n complisquen els tres quarts de segle, la Comissió Cívica d’Alacant per a la recuperació de la memòria històrica inaugura l’exposició “Homenatge a Miguel Hernández, 75”. Serà hui divendres, a les 19.30 hores, a la Llotja del Peix. La Comissió ha comptat amb artistes valencians i internacionals que han aportat una obra inèdita i dedicada expressament a recordar la figura del poeta oriolà.



Daniel Simón, regidor de Cultura; Maria José Espuch, regidora de Memòria Històrica, i els membres de la Comissió Cívica Vicente Carrasco, Francisco Moreno i Carme Jorques, aquesta última com a comissària de l’exposició, van presentar ahir la mostra, “extraordinària, única en tot l’estat espanyol”, en paraules de Simón.



Aquesta exposició, que té voluntat didàctica, es presenta amb una unitat temàtica al voltant de la vida i l’obra del poeta i del format, ja que la mida de les obres és de 75 x 75, reprenent la característica que va marcar l’homenatge organitzat pel 50è aniversari, on les mides de les obres eren de 50 x 50. Totes les obres comptaran amb una llegenda on els autors justifiquen la seua creació. Així, els visitants podran comprendre cada peça en tota la seua extensió des del moment de la creació, ja siga públic adult, infantil o juvenil. Esperen la visita de particulars i també de centres educatius de tota la demarcació d'Alacant durant el mes que romandrà oberta.



Hi trobarem obres pictòriques, escultures, gravats, fotografia, vídeo… totes les formes de les Arts Plàstiques s’hi troben “unides per una idea comuna, per una causa justa, sense perdre identitat i des del respecte a les diverses propostes artístiques”, en paraules de Carme Jorques. Però no només artistes plàstics han participat en l’exposició. La comissària posa l’accent també en la “implicació de la societat civil. Artistes, poetes, crítics d’art, historiadors, correctors lingüístics, traductors, escriptors, equips de neteja, regidors i estament... Una autèntica constel·lació de forces per a recuperar la memòria de Miguel Hernández”. Tots han aportat temps, voluntat i feina perquè puguem gaudir d’aquesta exposició, que naix amb voluntat itinerant i que, quan tanque el proper 7 de maig les seues portes a Alacant, viatjarà a altres indrets del País Valencià i de l’Estat espanyol durant tot 2017.



El Barri Miguel Hernández



Espuch ens ha recordat que, malgrat la situació judicial que ha paralitzat “momentàniament” el canvi de plaques franquistes, Miguel Hernàndez ja té un barri a Alacant, l’antic Barri de José Antonio, ja que, com que no hi ha plaques, aquest canvi de nomenclatura no s’ha vist afectat per la denúncia del PP. També ha insistit en la seua voluntat de “rescatar la memòria alacantina i reivindicar Miguel Hernández” com a objectius de la seua Regidoria.



La Comissió Cívica seguirà homenatjant el poeta i continuarà lluitant per l’anul·lació de la seua condemna. Carrasco insisteix que ho demanaran “on faça falta. No només per ell, sinó per aconseguir l’anul·lació de totes les altres condemnes sorgides dels judicis sumaríssims del franquisme”.



Amb la voluntat de treballar en favor de la recuperació de la Memòria, la Comissió Cívica continuarà insistint en la necessitat d’erigir monuments i recordatoris als republicans, al capità Dickson -que amb el seu buc Stanbrook va ajudar centenars de persones a fugir de les tropes franquistes- i, en definitiva, a la fi de la Guerra Civil. Per això, compta amb la total col·laboració d’Ajuntament, Generalitat Valenciana i Autoritat Portuària.



Com a “veu de la conciència dels alacantins”, la Comissió Cívica per a la Recuperació de la Memòria Històrica farà diversos actes durant les properes setmanes, amb l’aniversari de la mort de Miguel Hernández i la fi de la Guerra Civil com a eixos vertebradors.