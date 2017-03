ETA lliurarà totes les armes el proper 8 d'abril

Divendres, 17 de març de 2017 a les 14:15h

La banda conserva el 85% de l'arsenal previ a l'alto el foc, segons 'Le Monde'



Redactaveu / EP / Bilbao



Un dels detinguts el passat 16 de desembre al sud de França, Jean-Noël Etcheverry, ha anunciat aquest divendres, a través del diari francés 'Le Monde', que la banda terrorista ETA estarà totalment desarmada en la vesprada del pròxim 8 d'abril.



"ETA ens ha confiat la responsabilitat del desarmament del seu arsenal i, en la vesprada del 8 d'abril, ETA estarà totalment desarmada", ha declarat Etcheverry al diari 'Le Monde'. En un article publicat en 'Gara' aquest divendres, Etcheverry assegura que "si el Govern no assumeix la seua responsabilitat, serà la societat civil qui s'ocupe d'açò".



Segons 'Le Monde', les armes confiscades al desembre són al voltant d'un 15 per cent de l'arsenal de la banda. ETA hauria transmès que vol garanties de poder lliurar les armes al Govern francés i fer-ho en presència d'"observadors imparcials", una al·lusió a l'anomenada Comissió de Verificació Internacional.



L'objectiu dels terroristes és que no puguen ser "utilitzades per l'Estat espanyol o per qualsevol milícia que rebutge qualsevol escenari de desarmament". No obstant açò, el Govern francés no ha assumit cap compromís concret amb la banda. Jean-Noël 'Txetx' Etcheverry és una de les cinc persones vinculades a una organització gal·la que, després d'oferir-se per a intervenir en el desarmament d'ETA, van ser sorpreses el passat 16 de desembre per la Guàrdia Civil en un caseriu de Louhossoa, a uns 20 quilòmetres de la frontera amb l'Estat espanyol.



L'operació 'Seminari', duta a terme en col·laboració amb la Direcció General de Seguretat Interior (DGSI) gal·la, va permetre desbaratar un nou intent d'ETA d'escenificar un lliurament d'armes en intervenir un dipòsit de la banda terrorista amb desenes d'armes curtes, armes llargues de diferents models, abundant munició, explosius i material per a la confecció de bombes.