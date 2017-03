L’Hapoel força el tercer partit davant un València Bàsquet lluitador (79-66)

Divendres, 17 de març de 2017 a les 15:00h

Els valencians hauran de guanyar dimecres a la Fonteta per a passar a la final

San Emeterio porta el baló davant Kinsey.

Foto: València Bàsquet URL curta



Javier Cid / València.



El València Bàsquet haurà de disputar el tercer partit per a poder accedir a la final de l’Eurocup després de perdre a Jerusalem davant l’Hapoel en un partit molt igualat que s'ha resolt en els últims tres minuts. L’Hapoel, amb un ritme anotador frenètic en l’últim quart, ha forçat el tercer partit ajudat per uns aficionats que han fet del Pais Arena una caldera per a dur el seu equip a la victòria i forçar el partit del desempat, que es jugarà el pròxim dimecres a la Fonteta.



El València ha entrat molt descentrat al partit davant un ambient brutal que ha portat l’equip israelià a fer un 11-2 de parcial inicial (m.5). Han necessitat tirar de veterania perquè els valencians no han trobat espais, mentre que tots els jugadors de l’Hapoel han estat molt encertats, especialment Kinsey i Timor en la línia exterior i Stoudemire en la pintura donant segones oportunitats per rebots i encertant per força. Finalment, ha estat Rafa Martínez qui, amb 7 punts, ha tallat la sagnia que se n'ha anat, tanmateix, fins als 10 punts (24-14, m 10).



Al segon quart, el València ha començat a defensar amb més criteri i les forces s'han equilibrat en anotació. A poc a poc, el València s'ha apropat en el marcador amb un inspirat Oriola que s'ha crescut davant un Stoudemire que ha estat molt actiu durant tota la primera part i ha tocat tota pilota que hi havia en la pintura tant local com visitant. Dubljevic ha aparegut per a protagonitzar un duel genial amb el 6 vegades All-Star de la NBA, mentre que Rafa Martinez i Dyson s'han entretingut fent triples per a ser els màxims anotadors en la primera part. Així, han arribat al descans per darrere al marcador, però amb molt millor sensacions que a l’inici de l’enfrontament i amb vint minuts per disputar (41-37, m.20).



La represa ha començat molt bé per al València Bàsquet que s'ha posat per davant en el marcador gràcies a un parcial de 8-2 inicial (43-45, min 23). A partir d’eixe moment les forces s'han equilibrat en les dos cistelles sense massa anotació al final del quart. València ha anotat des de l’interior a causa del descans d’Stoudemire i Thomas ho ha aprofitat, mentre que a l’Hapoel li ha costat anotar però ho ha fet per inèrcia. Rafa Martínez ha donat el màxim avantatge al València per a afrontar l’últim quart amb un triple sobre la botzina (53-57, m 30).



No obstant això, amb quatre triples consecutius, dos de Jerrels i dos de Halterin, l’Hapoel s'ha posat per davant contrarrestant les cistelles de Rafa Martinez, que ha sostingut el València Bàsquet (65-63, min 34). Pedro Martínez ha parat el partit per a respirar i afrontar els últims sis minuts amb un ambient que era una caldera. No obstant això, el ritme anotador de l’Hapoel ha estat devastador, amb Kinsey i Jerrels inspirats i l’avantatge s'ha disparat a 8 punts (74-66, min 37). De nou, Pedro Martínez ha parat el partit. Tanmateix, els valencians no han pogut fer res davant el ritme anotador de l’Hapoel que, finalment, ha guanyat amb un gran Jerrels. El València Bàsquet, amb un 4 de 24 en tir de tres, no ha contrarestat l’encert israelià. Ara, l’eliminatòria torna a la Fonteta de Sant Lluís el pròxim dimecres, on un dels dos passarà a la final de l’Eurocup.



Fitxa tècnica:



79 - Hapoel Jerusalem (24 + 17 + 12 + 26): Jerrells (17), Dyson (5), Kinsey (18), Peterson (7), Stoudemire (9) -cinc titular- Eliyahu (1), Halperin (11), Timor (8) i Jones (3).



66 - València Bàsquet (14 + 23 + 20 + 9): Van Rossom (2), Sastre (2), San Emeterio (7), Sikma (4), Dubljevic (5) -cinc titular- Thomas (10), Sato (2), Rafa Martínez (22) i Oriola (12).



Àrbitres: Borys Ryzhyk (Ucraina), Saso Petek (Eslovènia), Uros Obrknezevic (Sèrbia).



Incidències: Segon partit de les semifinals de l'Eurocup disputat al Pais Arena de Jerusalem.