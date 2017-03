L’Alcúdia aprova els segons pressupostos participatius amb el vot en contra del PP

Dissabte, 18 de març de 2017 a les 00:00h

Aquesta setmana s’han aprovat els pressupostos per a 2017 de l’Alcúdia (la Ribera Alta) amb els vots favorables de l’equip de govern —Compromís i PSPV— i el vot en contra del PP que, tanmateix, “no va presentar cap proposta” als pressupostos, es lamenta el regidor de participació Paco Sanz. Aquests comptes continuen en línia amb els aprovats per a l’exercici anterior, però que també contenen diverses novetats.El pressupost destina 150.000 euros a ajudes socials, una partida que ha estat incrementada, i 125.000 a diverses beques i ajudes en educació com beques de llibres per a infantil o batxillerat, beques de transport o compra d’ordinadors per als escolars. En l’aposta per l’Educació cal destacar que enguany es celebrarà el 10é Congrés d’Educació. Igualment destina 125.000 euros al pla d’ocupació —que en 2016 va donar ocupació a 135 persones— amb un augment de 25.000 respecte al de l’any passat i 135.000 euros a Cultura, ja que enguany es commemora el 30 aniversari de la Casa de la Cultura.S’han creat partides noves com la destinada a beques de treball per a estudiants que completaran les de la Diputació, la de transparència amb la creació d’un portal més potent, o la realització d’un cens d’indústries i comerços.Una de les principals apostes de l’equip de govern era portar endavant uns pressuposts participatius. Així, en aquesta segona edició han participat més de 800 persones de l’Alcúdia, una implicació que des del consistori la qualifiquen d’èxit, ja que suposa doblar el nombre de participants i el doble de propostes presentades pels veïns, respecte a l’any anterior. En 2017, l’Ajuntament invertirà un total de 578.000 euros —la major quantitat dels últims anys— en 25 actuacions distintes, del les quals, 309.000 euros destinats a 14 projectes diferents, són el resultat de les votacions dels veïns en els pressuposts participatius.Amb tot, el consistori s’ha marcat l’objectiu d’arribar a aplicar el 50% dels pressupostos a través de processos participatius, ja que el consell ciutadà “està funcionant molt bé” i “volem demostrar que això de la participació és útil” rebla Paco Sanz, preguntat per aquest diari. Sanz és ambiciós en aquest sentit, encara que valora com a “molt bona” la xifra de participants, “tant de bo, l’any vinent arribaren a 1.000 veïns en les votacions” de les propostes pressupostàries.Per a l’alcalde, Andreu Salom, el projecte de pressupostos per a 2017 té un principi inspirador com és, segons Salom, la transparència. Així com dos grans objectius que són els que han regit l’elaboració d’aquesta proposta: “la utilització estratègica dels recursos, incidint en sectors de caire social i cultural i unes finances equilibrades i sostenibles”, apunta l’alcalde.El pressupost per a 2017 s’ha realitzat d’acord amb un seguit de prioritats, atenció a les persones, especialment a les més vulnerables, reactivació econòmica i creació d’ocupació, que l’Ajuntament funcione amb uns serveis de qualitat i que l’Alcúdia siga reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat i innovació.Paco Sanz, portaveu de Compromís per l’Alcúdia, ha incidit en que aquests són un pressuposts equilibrats, socials, que remarquen el compromís d’aquest ajuntament amb les persones, l’educació, la cultura, l’ocupació i la sostenibilitat. Sanz ha destacant la importància de la participació ciutadana en l’elaboració dels pressuposts participatius, que per segon any constitueixen la gran aposta dels pressuposts. Igualment, ha assenyalat com a important, l’impuls a projectes sostenibles tant de mobilitat, com de medi ambient o de millora de l’eficiència energètica.