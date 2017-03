Eugeni Alemany i Maria Juan, per primera vegada junts en un espectacle a Ontinyent

Dilluns, 20 de març de 2017 a les 00:00h

El divendres de Pasqua, 14 d'abril, el Teatre Echegaray d'Ontinyent serà l'escenari escollit per al primer espectacle humorístic que realitzaran de manera conjunta el suecà Eugeni Alemany i l'ontinyentina Maria Juan. L'actuació s'inclou dins el nou festival d'humor, que ha organitzat Sinergies Serveis Culturals Producciones Mamarias , amb el nom ‘Fes la mona’. També hi ha prevista una actuació per a públic infantil amb l'espectacle Flipo Magia.El plat fort del festival serà a les 22 hores, al Teatre Echegaray, quan per primera vegada Eugeni Alemany i Maria Juan actuaran junts damunt un escenari amb l’espectacle No estem bé, una obra carregada de sàtira a la valenciana en què l'ontinyentina i el suecà alternaran els seus monòlegs i converses mentre debaten sobre aspectes d'actualitat i s’esquincen les vestidures. Extraversió i humor transgressor en un espectacle que també inclourà improvisació, rifes i altres sorpreses al més pur estil cabareter.

L'actuació per a públic infantil tindrà lloc a les 11.30h del divendres en el mateix teatre on Flipo, l'ajudant del gran màgic Fetuchini, haurà de fer-se càrrec de la funció en absència del seu mestre. En aquest espectacle es podrà gaudir de trucs de clown i d'il·lusionisme còmic.El preu de les entrades és de 5 euros per a FlipoMagia (entrada única) i de 10 euros anticipada i 12 en taquilla per a l'obra No estem bé. Ambdues es poden adquirir ja en la pàgina web de Caixa Ontinyent A més, durant el mes d'abril hi ha previst un curs de monòlegs de la mà del també ontinyentí i guionista de professió Rafa Ferrero. Aquest constarà de 8 classes presencials de 3 hores cadascuna i el seguiment en línia al llarg del curs, on s'impartiran els recursos teòrics i pràctics perquè els alumnes puguen fers els seus propis monòlegs. El curs acabarà amb una festa en un pub d'Ontinyent, que comptarà, entre d'altres, amb l'actuació dels alumnes que mostraran els seus resultats. Les inscripcions s'han de fer fins a l'11 d'abril al correu monolegsfeslamona@gmail.com i el preu és de 100 euros.