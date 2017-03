Alcoi digitalitza més de 3.200 periòdics de la Segona República

Dissabte, 18 de març de 2017 a les 09:45h

Capçaleres d’esquerres com ‘Orientació Social’ i ‘Jove Guàrdia’ o catòliques i conservadores com ‘La Veu del Poble’ o ‘La Gaseta de Llevant’ ja estan disponibles en PDF i en OCR.

l'Hemeroteca ha digitalitzat capçaleres com Orientació Social, el que fou el butlletí informatiu del Partit Socialista Obrer de 1931 a 1936.

Foto: Aj. d'Alcoi. URL curta



L'Hemeroteca Municipal d'Alcoi (l’Alcoià) ha digitalitzat 3.271 exemplars de periòdics editats entre 1931 i 1936 i conservats en el centre. L'Ajuntament ha invertit 3.000 euros en el procés que facilitarà l'accés a la documentació en formats d'alta i baixa resolució, en PDF i en OCR --reconeixement òptic de caràcters--, per a permetre la recerca de continguts.



En un comunicat, el consistori ha explicat que es tracta d'una de les col·leccions documentals "més consultades per investigadors locals i forans", ja que conserva "quantitat de capçaleres de periòdics únics a la Comunitat Valenciana".



Especialment, el període de la Segona República i la Guerra Civil, "per la seua excepcionalitat, va ocasionar una eclosió de premsa, sobretot per motivacions ideològiques i per la lògica desaparició de la censura que havia existit durant la Dictadura de Primo de Rivera".



"La presència de quantitat de capçaleres de premsa obrera, republicana i anarquista també explica que siga una de les col·leccions més atractives per als historiadors d'aquest període", ha agregat.



En eixe sentit, han subratllat que l'Hemeroteca ha digitalitzat capçaleres com Orientació Social, el que fou el butlletí informatiu del Partit Socialista Obrer de 1931 a 1936; capçaleres vinculades al Front Popular o la CNT-FAI, com ara Jove Guàrdia, Ruta Confederal i Humanitat; periòdics catòlics o conservadors, com La Veu del Poble i La Gaseta de Llevant; periòdics republicans, com El Faro, vinculat a qui seria ministre Juan Botella Asensi, o Democràcia, vinculat a la Dreta Liberal Republicana que encapçalava l'advocat Gregorio Ridaura.





La veu del poble. Foto: Aj. d'Alcoi.



En total, s'han digitalitzat 3.271 exemplars d’entre 1931 i 1936, amb una inversió de 3.000 euros. Els formats de digitalització segueixen la normativa publicada per la Generalitat, amb formats d'imatge en alta i baixa resolució i en PDF per a facilitar la seua consulta. "En el nostre cas, i atès que la documentació és íntegrament material imprès, també s'ha treballat en format OCR per a facilitar la recerca en el contingut dels periòdics", han precisat.



Des de la Regidoria de Cultura volen continuar difonent l'excepcional riquesa que conserva l'arxiu municipal, així com facilitar l'accés i la difusió a la seua documentació mitjançant les noves tecnologies i assegurar, al mateix temps, la conservació de documents únics del patrimoni històric, com va detallar el regidor de Cultura, Raúl Llopis.