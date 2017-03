Dissabte, 18 de març de 2017 a les 11:15h

El País Valencià gaudirà de màximes entre els 20 i els 22 graus

La plaça de l'Ajuntament de València s'ompli de gent per gaudir de la mascletà.

Foto: laveupv. URL curta



Etiquetes

Falles, Magdalena, Oratge





Diversos polítics visiten les Falles d'Alzira. Foto: Aj. d'Alzira.



Tothom mirarà el cel i no veurà núvols. L'últim cap de setmana de l'hivern ha arrancat al País Valencià amb temperatures primaverals i màximes en ascens per sobre dels 20 graus en la majoria del territori. El cel seguirà buit o amb pocs núvols i el vent bufarà fluix, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Aquest dissabte, mentre les falles acaben d'ofrenar flors i els sentits s'engalipen amb la Nit del Foc, Castelló de la Plana comença la festa que rememora la fundació de la ciutat. Mentre les Falles acaben sota un sol radiant, la Magdalena comença amb la Cavalcada del Pregó.





Plaça de l'Ajuntament de València durant la mascletà. Foto: laveupv.



Pel que fa als termòmetres, s’aconseguiran els 22 graus a la demarcació de València; 21, a la d'Alacant, i 20, a la de Castelló, amb mínimes de 6, 9 i 5 graus, respectivament.



Al conjunt del país, el cel seguirà aquest dissabte poc nuvolós o buit, les temperatures mínimes romandran amb pocs canvis respecte a les últimes jornades i les màximes començaran a pujar. En les zones de platja, el vent bufarà fluix tendint a component sud i a l'interior variable fluix.



Aemet preveu pocs canvis per a aquest diumenge 19 de març, dia festiu de Sant Josep, amb predomini del sol, temperatures mínimes localment en ascens i màximes sense variacions. En el litoral hi haurà brises costaneres i en la resta del territori el vent no serà intens.



Per a l'inici de la setmana vinent el mercuri seguirà estable, amb les temperatures mínimes i les nocturnes localment en ascens, mentre que les màximes baixen de forma suau.



Cremà de Patrimoni



Aquestes Falles han estat especials en tant que han sigut les primers després d’haver estat declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Són immaterials, ja que no persisteixen en el temps. Cada any se’n planten de noves i, per això, cal cremar els trastos vells d’eixe any. Diumenge tindrà lloc la cremà dels monuments que, a les 22.00 hores, començarà per les falles infantils de la capital i de la resta de poblacions del País Valencià que celebren les festes josefines. D'igual manera, a les 22.30 hores s'iniciarà la cremà de la falla infantil de la comissió Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal, guanyadora enguany del primer premi de la Secció Especial de Falles Infantils de València. Després d'això, a les 23.00 hores, es cremarà la falla infantil de l'Ajuntament de València. Cal recordar que aquesta està fora de concurs.





La falla de L'Antiga de Campanar guanyadora del 1r Premi de la Secció Especial de València. Foto: L'antiga de Campanar.



Finalment, i com marca la tradició, en la mitjanit del 19 de març es cremaran les falles grans de la capital valenciana i de la resta del país. Després d'açò, cremarà, sobre les 00.30 hores, el monument de la falla Monestir Poblet-Aparicio Albiñana —L'Antiga de Campanar—, guanyadora del primer premi de la Secció Especial de les Falles del 2017.



L’últim acte faller tindrà lloc a la una de la matinada quan es dispararà un espectacle de focs aeris a la Plaça de l'Ajuntament de València, a càrrec de Germans Caballer, i se celebrarà la cremà de la falla gran del consistori.





