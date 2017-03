Dissabte, 18 de març de 2017 a les 12:15h



SFJ / Foios.



“Foyos” ha desaparegut del cercador Google. Després d’un procés on se sol·licitava el canvi de nom, una de les plataformes de recerca per internet més potent del món mostra, en totes les pàgines, el topònim del poble en valencià quan un usuari busca informació sobre la població de l’Horta Nord.



El poble té la denominació oficial --Foios-- des del 13 de juliol del 1979 quan l’aleshores president del Consell, Josep Lluís Albinyana, autoritzava a través d’un decret que l’Ajuntament canviara el topònim de “Foyos” pel seu nom “autèntic nom” en llengua pròpia --és a dir, Foios--.



Tanmateix, quasi quaranta anys després que el Consell, a tenor de l’expedient emès pel consistori, haguera autoritzat que la població s’anomenara pel seu nom “autèntic”, Google seguia mostrant tot allò que ateny al municipi amb el nom en castellà.

La Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, encapçalada per Adolfo Villanueva, va sol·licitar a la plataforma que mostrara el nom del poble en la seua llengua, un procés que ha vist els resultats aquesta mateixa setmana, de manera que “Foyos” desapareix de Google i, en el seu lloc, apareix Foios en totes les seues pàgines.Des de l’ajuntament han professionalitzat els serveis de comunicació, que també gestionen les xarxes. “Ens molestava que Foios apareguera en Google així. Amb i grega i no amb i llatina”, exclama el regidor preguntat per aquest diari. De fet, apunta que “eixe no és el nostre poble, serà un de Portugal, però escrit així, no és el nostre”. Villanueva, atenent les sensibilitats del poble, on conviuen valencianoparlants amb castellanoparlants “sense problemes”, va encarregar a l’empresa de comunicació l’elaboració d’un escrit de sol·licitud, adjuntant el decret de l’any 1979, perquè Google rectificara. Un més i mig aproximadament després d’iniciar el procés, Foios apareix a Google tal com el reconeixen els seus veïns.