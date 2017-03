Detenen un home a Xàtiva per agredir i cridar ‘moro de merda’ a un jove

Dissabte, 18 de març de 2017 a les 13:15h

Li va col·locar unes tisores al coll, mentre li cridava que si el tornava a veure per ací el mataria

Xàtiva (la Costera).

EP / Xàtiva.



Agents de la Policia Nacional han detingut, a Xàtiva (la Costera), un home de 53 anys com a presumpte autor dels delictes d'odi i amenaces, després d'agredir un jove amb unes tisores mentre l’amenaçava de mort i l'insultava amb frases racistes. Les vexacions d'aquest tipus portaven produint-se sis mesos, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.



La detenció s'ha produït quan la Policia ha tingut coneixement de l'agressió a un home de 21 anys que caminava per un carrer de Xàtiva quan, en creuar-se amb un home, aquest va començar a cridar-li que "se n'anara al seu país, moro de merda" i el va amenaçar dient-li "vés-te’n d'aquest carrer que et mataré".



A continuació, es va acostar al jove, el va agarrar i li va col·locar unes tisores al coll, mentre li cridava que si el tornava a veure per ací el mataria, segons les mateixes fonts.



Després de les perquisicions, la Policia ha esbrinat que el sospitós l’havia amenaçat i insultat cada vegada que es creuaven pel carrer des de feia sis mesos. El detingut, d'origen espanyol i amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.