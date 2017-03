La plaça de bous de València torna a escoltar el clam animalista: ‘Falles sense sang’

Dissabte, 18 de març de 2017 a les 19:00h

El clam animalista s’ha tornat a escoltar davant de la plaça de bous de València per a exigir unes Falles 'sense sang i mostrar el seu rebuig a les corregudes.

RedactaVeu / EP / València.



Un centenar d’animalistes han tornat a manifestar-se davant la plaça de bous de València aquest dissabte a l’hora de la correguda per a fer escoltar, de nou, el clam per unes Falles “sense sang ni tortura”.



Han tornat al carrer una setmana després que una vintena d’animalistes portaren endavant una protesta pacífica, tenyint-se de roig —simulant la sang— i realitzaren una actuació per a llançar el missatge: “La sang embruta les nostres Falles”. Igualment, el proppassat dissabte van celebrar una concentració a la plaça de l’Ajuntament que comptà amb el suport de la regidora de Benestar Animal de l’Ajuntament de València on demanaven unes “Falles sense sang”.



Entre crits de “Vergonya”, “Falles sense sang”, “Bous sí, toreros no” i “La tortura no és art ni cultura”, els manifestants s'han concentrat en la zona per a vianants entre els carrers Colón i Xàtiva de València, a l'altura del Passeig de Russafa.





El clam animalista s’ha tornat a escoltar davant de la plaça de bous de València. Foto: Podem Animalista País Valencià.