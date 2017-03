Mor Chuck Berry, un dels alquimistes del Rock & Roll

Diumenge, 19 de març de 2017 a les 09:00h

Chuck Berry anuncià nou disc en 2012 amb 20 cançons. URL curta



Sixto Ferrero / Missouri-València.



Aquest dissabte ha mort Charles Edward Anderson Berry, conegut artísticament com Chuck Berry. La mort d’un dels creadors del Rock & Roll la recollien aquesta matinada diversos mitjans que confirmaven que la policia del comtat de Sant Carles, als afores de Sant Lluís (Missouri), havia anunciat la mort del Chuck Berry cap a les 13.26h, hora local.



La seua família, però, confirmava la seua mort fa unes hores a través del mur oficial de Facebook, on explicaven que la seua salut s’havia deteriorat recentment i que el músic va passar els últims dies a casa, envoltat per la seua família. Igualment, demanen que es respecte la privacitat durant aquest difícil moment.



Mor als 90 anys un dels grans de la música popular. Un alquimista que va saber trobar els camins que les músiques tradicionals afroamericanes oferien per a col·laborar —junt a altres afroamericans a mitjans dels 50— a crear un llenguatge nou que connectara amb unes generacions dividides socialment. El substrat de les arrels, amb la bases del blues i el country i els genuïns rifts de la seua guitarra, ajudaren a fer nàixer una música que atemptava contra la segregació racial.







L’home de la Gibson, el ‘Duckwalk’ (passa de l’ànec) i temes com Johnny B. Goode —inclosa al disc que conté la sonda Voyager I, llançada per la NASSA—, Maybelline, Sweet Little Sixteen, School Days, Rock and Roll Music o Back in the USA van exercir una forta influència estètica en grups com Els Beatles, els Rolling Stones o The Beach Boys.







Diversos films recullen la vida de Chuck Berry, com ara el documental Hai! Hai! Rock & Roll, dirigit per Taylor Hackford, en el qual se li atorga sense embuts el mèrit de ser “l’autèntic rei del rock”. Igualment, amb un poc de ficció, el film Cadillac Records (2008), de Darnell Martin, retrata molt bé els inicis del Rock & Roll i la contribució de Berry a la creació del gènere.