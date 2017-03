Les bèsties i els diables porten el foc que cremarà les Falles de València

Diumenge, 19 de març de 2017 a les 10:00h

Set-cents monuments del cap i casal sucumbiran a les flames durant aquest nit de diumenge

La Cavalcada del Foc és una cercavila que recorrerà el carrer Colón fins arribar a la Porta de la Mar.

Etiquetes

Falles 17

RedactaVeu / EP / València.



Aquest diumenge es posa punt final a les primeres Falles que s’han celebrat sota el paraigua del reconeixement de la UNESCO. A la plaça de l’Ajuntament tindrà lloc l’última algaravia de pólvora del cicle faller. No obstant això, a les 19h començarà la Cavalcada del Foc, on dimonis, músics, actors i ballarins portaran pels carrers de València la flama que calarà foc —simbòlicament— als monuments.



L’acte és una mena de preludi de la Cremà. Una cercavila que recorrerà el carrer Colón fins arribar a la Porta de la Mar. L’objectiu, segons explicava la Junta central Fallera (JCF), és recuperar elements rituals vinculats al País Valencià, com són les bèsties de foc, unes representacions populars molt esteses arreu de les comarques valencianes i comunes als territoris de parla comuna.



Així doncs, la recuperació d’aquest ritual de la Cavalcada del Foc pretén rememorar el costum faller d’encendre les falles amb bèsties, un ritus habitual fins a la fi del segle XIX i que es va recuperar en la Cavalcada del Foc durant els anys 1932 i 1934, on participaren comparses de diables i carrosses del déu Plutó.



La desfilada d'enguany arrancarà amb l'espectacle d'animació a càrrec del Ballet Opera d'Ontinyent (València) i també es podrà escoltar la música del Grup de l'Escola de 'dolçaina i tabal' de la JCF i del grup La Xafigà de Muro d'Alcoi (Alacant) acompanyant les representants de les cases regionals de València en el món, les reines de les festes d'altres poblacions convidades i les Falleres Majors de València 2017, Raquel Alario i Clara Parell, amb les seues Corts d'Honor.





Cavalcada del Foc a la Porta de la Mar en 2016. Foto: Dimonis de Massalfassar.



A continuació, Maracaibo Teatre d'Elx mostrarà l'espectacle 'La Tribu del Drac' i després ja arribarà el foc amb la colla Dimonis Enroscats de l'Alcúdia (la Ribera Alta), el grup Interpenyes de Paterna i la colla Dimonis de Mislata (les dues de l’Horta Oest).



El públic podrà vibrar també amb l'actuació d'Espectacles Pyros de Beneixama (l’Alt Vinalopó) i, com ja és tradició, la colla Dimonis de Massalfassar (l’Horta Nord) acompanyarà l'espectacular Taratuga que tanca la desfilada.



Apoteosi final



Com a apoteosi final de la Cavalcada del Foc, la Colla de Dimonis de Massalfassar ha preparat un espectacle de llum i de color al voltant de la Porta de la Mar amb la recuperació de les estructures de fusta que es feien servir per als castells tradicionals. Aquest acte servirà per a escampar simbòlicament el foc per tota la ciutat de València com a preludi de la 'cremà'.



La Cavalcada del Foc és un festeig organitzat per la Delegació de Promoció de la Junta Central Fallera. L'etiqueta de l'esdeveniment serà #CavalcadaFoc17, en xarxes socials.



El foc devorador



Al foc, místicament se li ha atribuït una finalitat depuradora a través de la aniquilació del material físic. Així doncs, les flames devoraran aquesta nit tots els monuments fallers que hi ha plantats arreu del territori valencià i que, només al cap i casal i l’àrea metropolitana, apleguen a més de 700.



La Nit de la Cremà començarà amb la crema de les falles infantils a les 22h i, mitja hora després, a les 22.30 hores, començarà a cremar-se el monument que enguany ha obtingut el primer premi de la Secció Especial de les Falles Infantils de València, el de la comissió Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal. Finalment, al voltant de les 23h el ritual del foc cremarà la Falla infantil municipal.



Està anunciat que cap a les 00h es comencen a cremar les falles grans, tret el primer premi de la Secció Especial, enguany per al monument de la comissió Monestir Poblet-Aparicio Albiñana --L'Antiga de Campanar--, que es cremarà a les 0.30 hores.



Com a colofó, a la 1 de la matinada es cremarà la falla gran de l'Ajuntament de València, la 'Ca la Trava' de Manolo Garcia, que enguany ha ampliat a 60 metres el perímetre de seguretat.



La 'cremà' tancarà tot el programa faller d'enguany (2017) que va arrancar amb la 'crida' el passat 28 de febrer i les 'mascletaes' de la plaça de l'Ajuntament, que van començar, com a marca la tradició, l'1 de març. Tanmateix, aquest diumenge, últim dia de Falles, és el primer de la festa fundacional de Castelló de la Plana, amb la seua Magdalena.