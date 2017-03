Una campanya demana que el diccionari de l’IEC ‘elimine’ la definició de ‘sexe dèbil’

Diumenge, 19 de març de 2017 a les 11:45h

“Les dones no som el sexe dèbil, tampoc en català”, així s’encapçala la campanya que ha engegat una usuària a través d’una plataforma de recollida de signatures. La finalitat no és una altra que demanar a l’Institut d’Estudis Catalans, com a responsables del seu diccionari —el conegut DIEC2—, que “elimine o modifique” l’accepció que recull l’entrada “ sexe ”.Així doncs, segons denuncia la campanya, si fem una recerca al DIEC2 del mot “sexe”, entre les seues accepcions apareix: “El bell sexe (o el sexe dèbil) Les dones”. Aquest fet, denuncia la campanya, és un “prejudici masclista i discriminatori”. A més, la usuària afegeix que com a dona se sent ofesa i que és un insult cap a totes les dones.

Davant els fets, les fins ara quasi 4.000 persones que s’han adherit demanen que “s’elimine, es modifique o s’indique que es tracta d’una definició pejorativa” A més, s'argumenta que ja existeixen antecedents en aquest sentit, ja que la RAE va anunciar, en desembre, que hi afegiria que es tracta d’una definició pejorativa.És per tot això que, des de la campanya, es demana l’adhesió perquè l’IEC els escolte, perquè “volem ser una llengua neta de connotacions masclistes”. (Podeu veure la campanya si punxeu sobre aquest enllaç El Diccionari Normatiu Valencià (DNV), impulsat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), no recull cap definició de gènere dins de l’entrada de la paraula sexe . Allò més semblant ho trobem en la quarta accepció del mot, on especifica: “Conjunt d'individus de l'un o de l'altre sexe. Sexe masculí. Sexe femení”, però no apareix enlloc cap referència al sexe fort ni al sexe dèbil.